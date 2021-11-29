/663493/وزير-الزراعة-يبحث-مع-اتحاد-النحالين-كيفية-النهوض-بصناعة-عسل-النحل

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع بعض أعضاء اتحاد النحالين ومنتجي عسل النحل بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحث معهم كيفية النهوض بصناعة عسل النحل وحل مشاكل النحالين.

دوت الخليج

وزير الزراعة يبحث مع اتحاد النحالين كيفية النهوض بصناعة عسل النحل

وأكد وزير الزراعة، السيد ‏القصير على اهتمام الدولة بالنهوض بصناعة عسل النحل بكافة عناصرها للحفاظ على ريادة مصر في إنتاج العسل مع تسهيل الإجراءات أمام مشروعات المناحل وتوفير التمويل اللازم لها وإزالة العقبات أمامها من أجل تشجيع المستثمرين وايضا الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال انشاء المناحل والاستفادة من إمكانيات مصر في هذا المجال.

وزير الزراعة يشير إلى فوائد النحل

واضاف السيد القصير، وزير الزراعة، إن النهوض بصناعة عسل النحل له فوائد كثيرة صحية واقتصادية وبيئية وايضا توفير فرص عمل ‏بالإضافة إلى فتح آفاق كبيرة أمام صادرات مصر من العسل لجلب العملة الصعبة.

‏من جانبه، استعرض اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إمكانيات الوادي في مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية اللازمة لتربية النحل وايضا التسهيلات وحزمة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في الوادي الجديد للاسراع بعجلة التنمية هناك.

ودعا ‏الزملوط منتجى عسل النحل إلى زيارة الوادى والتعرف على إمكانيات المحافظة في هذا المجال واتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع بالتعاون مع وزارة الزراعة، ‏للبدء في إنشاء المناحل مشيرا إلى أن الظروف البيئية في المحافظة تسهم في انتاج اجود انواع العسل للسوق المحلي والتصدير. ‏ ومن جانبهم أشاد اتحاد النحالين ومنتجي عسل النحل بلقاء وزير الزراعة واهتمامه بالنهوض بالصناعة وإزالة كافة العقبات أمام منتجي العسل وحل مشاكلهم بالإضافة إلى الخروج بالمناحل من الوادي الضيق في الدلتا إلى الوادي الجديد والواحات ومطروح حيث المساحات الشاسعة.

‏والجدير بالذكر قطاع تربية النحل يعمل فيه اكثر من 25 الف أسرة كما تملك مصر حوالي 2 مليون خلية نحل تنتج حوالي 20 الف طن عسل للسوق المحلي وتصدير حوالى 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها اوروبا وأمريكا