تعرف على تاريخ مواجهات مصر ضد لبنان استعداداً لكأس العرب

/663494/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-مصر-ضد-لبنان-استعدادا-لكأس-العرب

يدخل منتخب مصر مباراته القادمة أمام نظيرة لبنان ، يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب وسط ترقب جماهيري كبير، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويرصد دوت الخليج تاريخ المنتخبين: والتقي منتخب مصر مع نظيره البناني فى 6 مواجهات سابقة شهدت تفوق الفراعنة فى 5 مباريات مقابل مباراة واحدة انتهت بالتعادل الإيجابي . وفي عام 1961 التقي المنتخبين بدورة الألعاب العربية التي استضافتها مدينة الدار البيضاء المغربية وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر برباعية نظيفة. وأقيمت المواجهة الاخيرة عام 2012 بمباراة ودية على ملعب رشيد كرامي، بمدينة طرابلس انتهت بفوز مصر برباعية نظيفة. قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021 حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي. خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - إمام عاشور - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل. أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة. محمد شريف: لعب4 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع مروان حمدي: لعب 6مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف أسامة فيصل: لعب 5 مباريات، لم يسجل، صنع هدف.

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