جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولى الثالث للسياحة الرياضية المستدامة

جدة - نرمين السيد - نظمنت الجامعة الألمانية بالشراكة مع جامعة حلوان من خلال كليتى السياحة والفنادق والتربية الرياضية للبنات بالقاهرة) المؤتمر الدولى الثالث وعنوانه" السياحة الرياضية المستدامة فى مصر" وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة وبحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعدد من أساتذة الكليتين والباحثين وطلاب البحث المصرين والأجانب.





وعقد المؤتمر ضمن فاعليات المشروع الدولى للسياحة الرياضية الممول من الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، وتضمنت جلسات المؤتمر إلقاء الضوء على أهمية السياحة الرياضية المستدامة ومستقبلها، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تعزيز السياحة الرياضية، وفرص تعزيز السياحة الرياضية المستدامة فى مصر وإمكانية التسويق لأنشطتها.

وخلال الجلسة الافتتاحية التى ضمت مشاركين من الصناعة، تم رسم خارطة الطريق لدعم هذا النمط المتميز من السياحة فى ظل الحفاظ على استدامة المقصد السياحى المصرى من خلال ربط البرامج الاكاديمية بالصناعة.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أهمية هذه اللقاءات العلمية والمؤتمرات التى تهدف لتحقيق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المتخصصين والباحثين فى المجالات المختلفة خاصة فى ظل الاهتمام الكبير بالسياحة فى مصر وضرورة الترويج لكل المقاصد السياحية فهى واجهة مصر ومن أهم مصادر الدخل القومى.

وأشادت الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالتعاون المثمر بين جامعة حلوان وجامعة كيمنتز الألمانية من خلال مشروع مشترك يستهدف بناء قدرات أعضاء المجتمع الجامعى وتعزيز فرص التعاون البحثى والتدريسى فى مجال السياحة الرياضية المستدامة بتطوير برامج دولية مشتركة.

وتوضح الدكتورة أمل رياض عميد كلية التربية الرياضية أن السياحة الرياضية هى إحدى الوسائل الهامة فى الترويج للمقصد السياحى بما يضفى عليه متعة وترفيها تسعى إليه كل الشعوب، وقد شهدت العديد من مواطن الجذب السياحى فى مصر بطولات رياضية عديدة.

وأكدت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية على فعالية التعاون بين الجامعتين لترسيخ مفهوم السياحة الرياضية المستدامة فى مصر واستثمار الموارد المتاحة لتعزيز سبل التعاون المشترك فى أحداث دولية مستدامة، ومشاركات فعالة من القطاعين السياحى والرياضى لإدارة السياحة الرياضية ذات التأثير الاقتصادى الرشيد، والبيئى المستدام والمعزز للدور الاجتماعى المسؤول من الجامعات.

وخلال جلسات المؤتمر عرض الباحثون وأعضاء هيئة التدريس من الجامعتين عددا من الأبحاث العلمية التى تتناول الابعاد المختلفة للسياحة الرياضية المستدامة.