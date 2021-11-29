/663498/رئيس-الوزراء-الدولة-اتخذت-خطوات-تشريعية-وإجرائية-للحد-من-العنف-ضد-المرأة

أكد رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت خطوات تشريعية وإجرائية للحد من العنف ضد المرأة، بما في ذلك تشديد العقوبات على جريمة التحرش، وقضايا العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، وغيرها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، للدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين

دوت الخليج

رئيس الوزراء: الدولة اتخذت خطوات تشريعية وإجرائية للحد من العنف ضد المرأة

من جانبها، تقدمت الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالشكر لمصر علي ما حققته في مجال تمكين المرأة، قائلة إن ملف المرأة في مصر مُشرف للغاية، بفضل القيادة السياسية الداعمة له، متقدمةً في هذا الصدد بالشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المستمر للمرأة وجهوده في تمكينها علي كافة الأصعدة.

ولفتت إلي أن الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في هذا الملف كٌللت أيضاً بفوزها بعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجنة وضعية المرأة. كما نوهت إلى اعتماد المجلس التنفيذي مؤخراً للخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة والتي تقوم على عدد من المحاور وهي: التمكين السياسي، والاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة وحمايتها، ومساهمة المرأة في أعمال الإغاثة والأمن والسلام، ودور المرأة في أوقات الكوارث، مثمنةً في هذا الشأن الدور المتميز لمصر في هذه المجالات.

هالة السعيد تستعرض جهود تمكين المرأة

من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، جهود تمكين المرأة المصرية ضمن استراتيجية 2030، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي ركزت على تمكين المرأة، والتي تضمنت مبادرة "صحة المرأة"، والتوسع في إنشاء الحضانات ومراكز الرعاية الخاصة بالأطفال لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في مجالس الإدارات بالبنوك وغيرها.

كما أشارت إلي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة سنوياً في الاحتفال بيوم المرأة تكريماً وتقديرا للمرأة المصرية. وأضافت أنه يتم العمل حالياً على توفير مليون فرصة عمل للمرأة من خلال عدد من المشروعات الصغيرة، وتوفير التدريب والتأهيل لها من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والأكاديمية الوطنية للتدريب. من ناحيتها، ثمنت المسئولة الأممية جهود الحكومة المصرية في تمكين المرأة على كافة الأصعدة، مؤكدة ضرورة مشاركة التجربة المصرية إقليمياً ودولياً، حتى تستفيد الدول من هذه الممارسات المتميزة.