/663500/بالصور-لاعبي-منتخب-تونس-يتألقون-في-الجلسة-التصويرية-الخاصة-بكأس-العرب

خضع لاعبو منتخب تونس لجلسة تصوير خاصة لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، حيث تألق اللاعبين.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل: وشهدت الجلسة التصويرية عدة لاعبين عللى رأسهم علي معلول،وسيف الدين الجزيري، لاعبين الأهلي والزمالك. قائمة منتخب تونس في كأس العرب 2021 حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى ومعز حسن والبشير بن سعيد. خط الدفاع: علي معلول ومحمد دراجر وأيمن عبد النور وبلال العيفة ومنتصر الطالبي وياسين مرياح وحمزة المثلوثي. خط الوسط: محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي ومحمد أمين بن حميدة وأنيس بن سليمان وغيلان الشعلالي وسعد بقير وحنبعل المجبري. يشارك في البطولة 16 منتخباً، مقسمين على أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة. تأهل مباشرة للمشاركة في البطولة، 9 منتخبات بحسب التصنيف الدولي للمنتخبات، وهم تونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق وسوريا والإمارات بجانب قطر البلد المضيف. فيما خاض 14 فريقاً التصفيات، تأهل منهم سبعة منتخبات وهم لبنان والأردن والسودان وعمان وفلسطين وموريتانيا والبحرين. قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021 حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي. خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - إمام عاشور - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل. أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة. محمد شريف: لعب4 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع مروان حمدي: لعب 6مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف أسامة فيصل: لعب 5 مباريات، لم يسجل، صنع هدف

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