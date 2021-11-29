وزير الخارجية ونظيره الإسباني يبحثان موضوعات الطاقة المتجددة والتغير المناخي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، ‎اليوم الإثنين، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبارس في برشلونة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة ومكافحة التغير المناخي والنقل والصحة والسياحة وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى تناول القضايا محل الاهتمام المشترك.

ويشارك سامح شكري، اليوم في المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط ليؤكد أهمية "الاتحاد من أجل المتوسط"، كإطار مؤسسي للتعاون الإقليمي عبر ضفتي المتوسط في عدة مجالات أبرزها البيئة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي وتبادل الخبرات الفنية، وكذا تأكيد التزام مصر بالعمل مع شركائها في إطار التعاون الأورومتوسطي نحو المزيد من التكامل وفقاً للرؤية التي تبنتها دول الاتحاد منذ نشأته عام ٢٠٠٨.

كما يعرض الوزير شكري، خلال الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، الأولويات المصرية للتعاون مع الجانب الأوروبي في العديد من المجالات استناداً إلى مبدأ الملكية المشتركة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر ودول الجوار الجنوبي، وتعزيز النفاذ لصادرات هذه الدول إلى الأسواق الأوروبية بما يدعم جهودها في تحقيق الأهداف التنموية.