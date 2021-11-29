موقع صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

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محمد سياف - ابو ظبي - يوميًا يبحث مئات المواطنين ممن تقدموا على شقق سكنية على خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي؛ فصندوق التمويل العقاري يتيح الكثير من الفرص كي يتمكن المصريون من الحصول على سكن خاص بهم في كل محافظات الجمهورية على الوجهين البحري والقبلي تحديدًا من قبل الأفراد من ذوي الدخل المنخفض أو المحدود، وبقسط سنوي يمتد حتى 30 سنوات كوسيلة لتسهيل وتيسير الحصول على مكان للمعيشة مستقر، ومن ضمن المشروعات التي أتاحها مدينة أكتوبر، ومدينة العبور، والعاشر من رمضان.

الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر صندوق التمويل العقاري

صرح صندوق التمويل العقاري عن خطوات الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي؛ كي يتسنى لكافة المواطنين المتقدمين التعرف على نتيجة الحجز، وكذلك التعرف على موقف الوحدات السكنية من امتلاكهم شقق خاصة بهم، وإليكم الخطوات بالتفصيل:

قم بزيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي .

قم بتسجيل الدخول على الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالنقر على نتائج الفرز والتظلمات.

والآن ادخل رقمك القومي المكون من 14 رقم.

وأخيرًا؛ انقر على مربع نتيجة الفرز.

ستتعرف على النتيجة في شاشة أخرى وسيتبين لك هل حصلت على الوحدة أم لا.

كما ستتعرف على مدى توافر الشروط على الأشخاص المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان 15.

ووجب التنويه بأن صندوق التمويل العقاري لدى وزارة الإسكان المصرية أعلن عن هذه الخطوات بعد ازدياد نتائج البحث هذه الفترة عبر شبكة الإنترنت، والتي ما زالت حتى هذه اللحظة تشهد إقبال الملايين من المواطنين ضمن مبادرة التمويل العقاري سكن لكل المصريين 2.

شقق الإسكان الاجتماعي

خلال هذه الفترة بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي وكذلك دعم التمويل العقاري في إجراء عمليات فحص وفرز الأوراق والمستندات التي تقدم بها المواطنون للحصول على الشقق السكنية ضمن المبادرة الرئاسية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سكن لكل المصريين 2 المتعلق بالوحدات تحت الإنشاء والوحدات الجاهزة للتسليم كاملة التشطيب والمرافق للأفراد من منخفضي ومتوسطي الدخل، والتي تم فتح باب التسجيل والتقديم للحجز بها في يوم 8 من شهر أغسطس الماضي لعام 2021.