جدة - نرمين السيد - وتفقد الرئيس السيسى، الأجنحة المشاركة فى المعرض، وحرص على التقاط صورة تذكارية مع حضور المعرض.
ورحب الرئيس، بالحضور، مؤكدًا أن الحضور الضخم وحسن التنظيم، وحجم وقدرة الشركات المشاركة يعكس أهمية التواجد فى هذا المعرض.
ومن ضمن الجهات المشاركة فى المعرض، الهيئة العربية للتصنيع، والتى استعرضت آخر ما توصلت إليه العقول المبدعة والكفاءات البشرية فى الهيئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهيئة العربية للتصنيع تستعرض إنجازاتها فى إيديكس 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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