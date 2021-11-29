الهيئة العربية للتصنيع تستعرض إنجازاتها فى إيديكس 2021

جدة - نرمين السيد - وتفقد الرئيس السيسى، الأجنحة المشاركة فى المعرض، وحرص على التقاط صورة تذكارية مع حضور المعرض.

ورحب الرئيس، بالحضور، مؤكدًا أن الحضور الضخم وحسن التنظيم، وحجم وقدرة الشركات المشاركة يعكس أهمية التواجد فى هذا المعرض.

ومن ضمن الجهات المشاركة فى المعرض، الهيئة العربية للتصنيع، والتى استعرضت آخر ما توصلت إليه العقول المبدعة والكفاءات البشرية فى الهيئة.