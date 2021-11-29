وزير الخارجية يبحث مع ممثل الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبى ملفات التعاون

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء تم بحث مختلف ملفات التعاون الثنائى، والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. يأتى ذلك فى إطار تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.

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