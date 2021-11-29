قناة المحور تعلن انضمام وتقديم حسام الدين حسين «٩٠ دقيقة» على «المحور»

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أعلنت قناة المحور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، انضمام الإعلامي حسام الدين حسين إلى شبكة قنوات المحور وسيقدم برنامج "٩٠ دقيقة" الليلة.

دوت الخليج

قناة المحور تعلن انضمام وتقديم حسام الدين حسين «٩٠ دقيقة»

ومن المعروف أن الإعلامية القديرة بسمة وهبة قد تعرضت إلى وعكة صحية في أثناء تقديمها حلقة الأربعاء الماضي، وتقضي الآن فترة النقاهة في منزلها بعد خروجها من المستشفي.

حسام الدين حسين، إعلامي مصري يعمل حاليا بمشروع تطوير التلفزيون المصري، وقدم برنامج التاسعة على القناة الأولى، وبرنامج «صباح الخير يا مصر» فضلا عن المشاركة في تقديم الأخبار.

حسام الدين حسين.. سيرة ممتدة فى الإعلام

ويتمتع حسام الدين حسين بخبرة ممتدة لأكثر من 15 عام، حيث عمل في شبكة قنوات ten، وقدم من خلالها برنامج (صباح الورد)، كما عمل في شبكة قنوات(ONTV )، وقدم برنامج (صباح أون)، وأيضا النشرات الإخبارية السياسية والبرامج، والتغطيات الإخبارية على شاشة ( ONlive )، كما يشارك في تقديم برنامج ( FollowON) المتخصص في أخبار السوشيال ميديا.

حسام الدين حسين تخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وله خبرة في مجال الإعلام تفوق ال 10 سنوات، قدم خلالها العديد من البرامج المتنوعة، مثل برنامج ( مباشر من العاصمة) وبرنامج ( لقاء خاص)، وأيضا برنامج ( رمضان بلدنا ).