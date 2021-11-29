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علق مؤلف أغنية «شيمااااء» الذى يقدمها يوسف سوستا، على سبب تسمية كليب «شيماء» الذى أخذ فى الانتشار خلال الفترة الماضية.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال حوار أجراه الزميل محمود الجنايني، مع المؤلف شيكو الدنجوان، والمغني يوسف سوستا.
مؤلف كليب شيمااااااء: «شيماء» دي أصلًا بطة ويوسف سوستة أكلها بعد التصوير
وقال شيكو الدنجوان، مؤلف أغنية «شيماااااء»:" من أطلق على الأغنية هذا الأسم هو يوسف سوستا، وذلك عندما كان فى الجيش.
وتابع مؤلف أغنية «شيمااء»، حديثه قائلًا:" يوسف سوستا هدفه يدخل نقابة المهن الموسيقية، لأن صوته حلو وعجب ناس كتير.
شيكو دنجوان يكشف عن هوية «شيماء»
وعن هوية «شيماء» التى كانت الأكثر تداولًا فى الأغنية، أكد المؤلف شيكو الدنجوان، أنها أصلًا «بطة» وكمان كلها بعد تصوير الكليب.
وأكد مؤلف أغنية شيماء، شيكو الدنجوان أن فيديو التصوير الخاص بالأغنية كان فى منطقة السلام.
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