النائب أحمد الشرقاوى عن  عدم حضور وزير التعليم لمناقشات «منهج رابعة إبتدائى»: رسالة سلبية«فيديو»

/663631/النائب-أحمد-الشرقاوى-عن- عدم-حضور-وزير-التعليم-لمناقشات-منهج-رابعة-إبتدائى-رسالة-سلبيةفيديو

قال النائب أحمد الشرقاوي،عضو مجلس النواب، أن عدم حضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لمناقشات منهج رابعة إبتدائي يعد مؤشر سلبي، في موضوع مهم يشغل الرأي العام، لافتا أن مناهج رابعة ابتدائي أصبحت عنوان عريض علي منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، كان يجب علي الوزير أن يكون حاضر لمناقشة هذا الموضوع المهم الذي أصبح حاضرا بين الناس في الشوارع، وألا يرسل مندوبين عنه لا يستطيعون أخذ قرار لحل هذه الأزمة، لافتا أن هناك من اتفق علي وجود أزمة بشأن مناهج الصف الرابع الإبتدائي.

دوت الخليج

النائب أحمد الشرقاوي: أزمة مناهج الصف الرابع الإبتدائي يتحملها وزير التربية والتعلي

وأكد عضو مجلس النواب، أن أزمة مناهج الصف الرابع الإبتدائي يتحملها وزير التربية والتعليم حينما قدم مشروع لتطوير التعليم مبني علي أسس علي الرغم من عدم وجود إمكانيات للعمل علي تطوير التعليم، مشيرا أن المناهج جيدة ولكن الجميع اجتمع علي سبب هذه المشكلة التي يلزمها معلم مدرب وكفء ومتواجد في المدرسة، بالإضافة إلي مشكلة المدارس التي تعاني من عجز شديد في المدرسين وكذلك في فصل دراسي به كثافة طلابية.

النائب أحمد الشرقاوي يكشف سلبيات منهج الصف الرابع الإبتدائي

وتابع الشرقاوي: الأسر التي لديها طفل في الصف الرابع الإبتدائي تعاني من مشكلة كبيرة وهي اللجوء إلي الدروس الخصوصية، مؤكدا أنه لا يجوز أن نتغافل عن قرار وزير التربية والتعليم عندما أخذ لتطوير مناهج الصف الرابع الإبتدائي دون دراسة كافية وكان عليه عدم أخذ هذا القرار في ظل عدم حضور للطلاب وعجز شديد في المدرسين، لافتا أن المناهج جيدة لكن المدرسين غير مؤهلين لتدريس هذه المناهج.

واختتم الشرقاوي، تصريحاته قائلا: مازالت الأزمة مستمرة وتشترك فيها لجنة التعليم بمجلس النواب ورئيسها ويشترك فيها أيضا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب منتظرين حضور وزير التربية التعليم للمجلس لوضع حل لهذه الأزمة سريعا.