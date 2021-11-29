أحمد داش: الشعب المصري مؤذي بطبعه

فاجأ الفنان أحمد داش، الكثير من محبيه والمتابعين خلال مؤتمر صناعة الإبداع الذى يقام بمدينة القاهرة.

دوت الخليج

أحمد داش: الشعب المصري بطبعه مؤذي

وتحدث الفنان أحمد داش، على فيلم «لا مؤاخذة» والذى يتناول العديد من الملفات والموضوعات المجتمعية، حيث أكد أن فهمه يعود إلى المخرج عمرو سلامة.

وقال الفنان أحمد داش:" أتمنى خلال الفترة المقبلة أن أقدم مواضيع مجتمعية، ولما كان عندي 12 سنة كان بيساعدني المخرج فى فهم الحوار وتمثيله".

أحمد داش يهاجم الشعب المصري

ومجيبًا على سؤال أحد الحضور حول العمل فى التمثيل، أكد داش على ضرورة ممارسة العمل مباشرة وعدم التوقف عن المضايقات اليومية، مضيفًا:" التمثيل يجعلك فى منتهى السعادة ويوما آخر تشعرين بأنك لا شئ».

وأوضح الفنان أحمد داش، خلال حديثه قائلًا: «الشعب المصري بطبعه مؤذي لأنه يؤذي في هزاره وانتقاداته».