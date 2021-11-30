/663668/محمد-صلاح-يفوز-بجائزة-القدم-الذهبية-لأفضل-لاعب-في-العالم-فوق-الـ-28-عام

حقق محمد صلاح جائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم فوق الـ 28 عام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن محمد صلاح أن يحصد الجائزة بعد منافسة مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وتواجدت زوجه محمد صلاح معه خلال الحفل، وتم تسليمها الجائزة في حضور اللاعب الأفضل في العالم.

يذكر أن حفل القدم الذهبية أقيم اليوم في موناكو “فرنسا”.

وكان محمد صللاح يتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم بالون دور، وحقق المركز السابع في القائمة التي تصدرها ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

محمود تريزيجية: أي منتخب هنلاعبه هنصعد على حسابة لكأس العالم.. ومنتخب مصر لا يخشى أحد

أكد محمود تريزيجية، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أنه يحارب بقوة من أجل التواجد مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “أستعد بشكل جيد من أجل التواجد مع منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا القادمة، وأيضا المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022”.

جائزة القدم الذهبية

وتابع “مصر لا تخشى أي منتخب في المرحلة الفاصلة، وأي فريق هنلاعبة هنكسبة ونصعد لكأس العالم، ويجب أن يعرف جميع اللاعبون أن مصر لا تهاب أي منتخب ونمتلك تاريخ كبير”.

وزاد “مصر التاريخ، ولو كل المتنخبات عملت منتخب مجمع هنكسبهم، لأننا مصر وإن شائ الله هنصعد لأنهم ماتشات حياة أو موت”.

واختتم “إحساس اللعب في كأس العالم مختلف للغاية عن أي بطولة وأي دروي، ولا تفرق بين لاعب يلعب في إنجلترا أو أي دوري، وكأس العالم حلم لكل لاعب”.