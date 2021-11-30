«ربنا يديمها نعمة»..حمو بيكا وحسن شاكوش يستفزان هاني شاكر بعد حفلهما بالرياض

/663671/ربنا-يديمها-نعمةحمو-بيكا-وحسن-شاكوش-يستفزان-هاني-شاكر-بعد-حفلهما-بالرياض

حرص مطربي المهرجانات الفنان حمو بيكا والفنان حسن شاكوش على الإحتفال بنجاح حفلهم الغنائي بمدينة الرياض والذي شركاه مع زميلهما المطرب عمرو كمال، في إشارة إلى محاولة إستفزاز الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد قرار منعهم من الغناء الذي أصدره مؤخرا.

دوت الخليجيرصد تعليق حسن شاكوش وحمو بيكا على حفلهما بالرياض

ونشر حمو بيكا فيديو للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليه: «الحمد لله ع العظمة دي.. ربنا يديمها نعمة».

في حين نشر حسن شاكوش فيديو له أيضا من نفس الحفل، وعلق عليه: «الحمدلله أول حفل في موسم الرياض, شكرا للشعب السعودي الجميل».

قرار منع حسن شاكوش وحمو بيكا من الغناء

أتى ذلك في ظل قرار النقابة بمنع مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقاب، من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

حمو بيكا يعترض ويوجه رسالة قاسية لهاني شاكر

واعترض الفنان ومطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا على قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن منعه هو من أصدقائه، منهم حسن شاكوش، ووزة، وشكل، وغيرهم، من الغناء حتى الحصول على تصريح.

وقال بيكا خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قرارتكم حرام، إحنا مديونين، واللي بتعملوه دا مش عدل، اعملولنا تصريح يومي لمزاولة المهنة، انتوا بتهدو الحلم اللي بنيناه من سنين».

وتابع: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد تسبب في قطع عيشنا من البلد ديب، بقى نايم ع المخدة ومخي عطلان من كتر التفكير.. وأنت قاعد في بيتك، علينا فلوس خدونا تحت باطكم.. أنا مش مطرب أنا مؤدي مهرجانات، وعارف إن صوتي وحش بس عاجبني وعاجب الناس اللي بتسمعني».

وأضاف: : «النقابة فيها ناس كتير لا تصلح للغناء، مش إحنا بس ورقم ذلك معاهم الكارنيه وبيمشو بيه عادي، أنا أي حاجة داخل النقابة بقول عليها حاضر عشان أكل عيش، كنت دافع ١٥ ألف جنيه عشان تصريح حفلة الساحل، ومش بقول لا للنقابة أبدا، أنا لو ملكتش عيش هما هطلع أكل برة بلدي، بس أنا بحب مصر».