/663673/موعد-مباراة-يوفنتوس-و-ساليرنيتانا-في-الدوري-الإيطالي

يدخل فريق يوفنتوس الإيطالى ضيفا ثقيلا على نظيره ساليرنيتانا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "أريكي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد يوفنتوس في المركز الثامن على جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ساليرنيتانا المركز الـ 20 والأخير برصيد 8 نقاط.

ويتطلع السيدة العجوز إلى تصحيح السمرا بعد الهزيمة على يد أتلانتا بهدف دون رد في الجولة الماضية، لذا سيحضر للقاء بكل قوة على أمل بأن يستعيد نغمة الانتصارات من جديد ويتقدم على جدول الترتيب.

حقق تشيلسي فوز كبير على نظيره يوفنتوس بنتيجة 4/0 على ملعب "ستامفور بريدج" ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقدم تشيلسي لقاء قوي تحت قيادة توخيل، وكانوا مسيطرين على مجريات اللقاء بينما لم يظهر يوفنتوس بشكل جيد خلال المبارة وأستقبلت شباكهم 3 أهداف.

وأفتتح الأهداف تريفوه تشالوباه في الدقيقة 25 ثم عزز رييس جيمس بالهدف الثاني في الدقيقة 55، وأختتم هودسون أودي بالهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق، ليفوز تشيلسي في الأخير بثلاثية نظيفة، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أحرز فيرنر الهدف الرابع.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي للنقطة رقم 12 في المركز الأول، بينما ظل نفس عدد نقاط تشيلسي بالمركز الثاني.

تشكيل تشيلسي في المباراة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: تريفو تشالوباه – تياجو سيلفا – أنتوني رودريجر

الوسط: بن شيلويل – جورجينيو – نجولو كانتي – رييس جيمس

الهجوم: حكيم زياش – كالوم هودسون أودوي – كريستيان بوليسيتش