شفرة قناة الكأس 3 على النايل سات 2021

أعلنت قناة الكأس الرياضية عن نقلها لجميع مبارايات كأس العرب المقام بمدينة الدوحة القطرية، وتُقام المباريات على ملاعب تم تخصيصها لمبارايات كأس العالم 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب عليها أيضًا جميع مبارايات كأس العرب لعام 2021، وقد ازداد البحث من قبل الجماهير عن تردد قنوات الكأس الناقلة لفعاليات كأس العرب، وبالأخص تردد قناة الكاس 3 المفتوحة.

وتقوم قناة الكأس الرياضية ببث الإرسال الخاص بها عبر مجموعة من الأقمار الصناعية وهما نايل سات وعرب سات وآسيا سات وهوتبيرد، ويمكنكم ضبط تردداتها وترددات باقي قنوات الكأس.

شفرة قناة الكأس 3

إسم القناة: Al Kass Three

معدل الترميز 27500

التردد 11919

معامل تصويب الخطا 3/4

القمر الصناعي نايل سات-nilesat

الأقمار الصناعية

تعمل الكاس 3 على الاجهزة الحديثة التي تدعم صيغة البث HD فائقة الدقة، كلا الأقمار عربسات ونايل سات هي التي تبث عليها القناة، وتتمتع بميزة شريط اخباري عاجل يلتقط آخر مستجدات عالم الكرة والرياضة مما يضمن عدم فوات اي حدث رياضي لدى المتابعين لها.

منتخب مصر

يدخل منتخب مصر مباراته القادمة أمام نظيرة لبنان ، يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب وسط ترقب جماهيري كبير، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بدون محترفي الفراعنة، في البطولة، ليساهم بلاعبي الدوري الممتاز ومحترفي الدوريات العربية للبطولة.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود-أحمد حجازي

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.