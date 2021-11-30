كأس العرب.. تعيين الألماني دانيال سبيرت حكماً لمباراة مصر ولبنان

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يلتقي منتخب مصر أمام لبنان في افتتاح مباريات المنتخبين في بطولة كأس العرب 2021 والتي تنظمها قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت لجنة الحكام تعيين الحكم الألماني دانيال سيبرت، لإدارة مباراة مصر ولبنان، في افتتاح مباريات المجموعة التي تضم معهم السودان والجزائر.

وتسعى مصر للتواجد والظهور الجيد خلال البطولة والفوز بها للمرة الثانية في تاريخها.

تقام مباراة مصر ولبنان غداً الأربعاء في تمام الثالثة عصراً.

كأس العرب.. قطر بالقوة الضاربة أمام البحرين

أعلن المدرب الاسباني فليكس سانشيز باس المدير الفني لمنتخب قطر، تشكيل فريقه لمواجهة البحرين ضمن المباراة الأولى له بكأس العرب.

وينطلق اللقاء بعد قليل، في حضور جماهيري وفير على "استاد البيت" بمدينة الخور، أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم.

وجاء تشكيل قطر على النحو التالي:جاء تشكيل قطر كالتالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: همام أحمد - بيدرو ميجيل – بشام هشام – بسام الراوي

خط الوسط: محمد وعد – عبد العزيز حاتم – طارق سلمان – خوخي بوعلام

خط الهجوم: المعز علي – أكرم عفيف

فيما جاء تشكيل البحرين كالتالي:

حراسة المرمى: سيد شبر

خط الدفاع: أحمد بو غمار – سيد رضا – وليد الحيام

خط الوسط: سيد ضياء – محمد الحردان – كميل الأسود - علي مدن

خط الهجوم: محمد الرميحي – مهدي الحميدان - جاسم الشيخ

كأس العرب.. العراق تعود في اللاحظات الأخيرة بتقنية الفار وتحقق التعادل مع عمان

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المنتخب العراقي والعماني، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 للمنتخبات، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

وسجل المنتخب العماني الهدف الأول في المباراة، في بداية الشوط الثاني من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

كاس العرب

وعاد المنتخب العراقي في نتيجة المباراة، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من القوت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، والتي تصدى لها الحارس في المرة الأولى، لتعاد ويسجلها المنتخب العراقي.

سارت أحداث مباراة العراق وعمان على أتم الأجواء الممتعة والقوية بين الفريقين، لتأتي نتيجة المباراة وتحسم المباراة بالتعادل من خلال الإستعانة بتقنية الفار.