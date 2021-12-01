/663817/معلومات-واحصائيات-لا-تفوتك-عن-كأس-العرب-رقم-غريب-لمنتخب-مصر

أنطلقت أمس بطولة كأس العرب بلعب 4 مباريات شهدت القوة والإثارة على المستوى الفني، بجانب الحفل الافتتاحي المميز الذي شهد تراث تاريخي للبلاد العربية المشاركة في البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد أمس أنطلاق البطولة بفوز كبير لتونس أمام موريتانيا بنتيجة 5/1، ثم تعادل مثير بين العراق وعمان، ثم فوز صعب لقطر أمام البحرين، وفي ختام لقائات اليوم الأول أنتصر المنتخبق الإماراتي على نظيره السوري.

ويستعرض لكم دوت الخليج بعض المعلومات والاحصائيات عن بطولة كأس العرب:

أبرز الغائبين عن كاس العرب

- محمد صلاح – مصر

- سالم الدوسري – السعودية

- رياض محرز – الجزائر

- حكيم زياش – المغرب

- رياض محرز- الجزائر

- وهبي الخرزي – تونس

- عمر السومة – سوريا

- أمير العماري – العراق

- عموري – الامارات

هدافين مصر في البطولة عبر التاريخ

- حسام حسن 3 اهداف

- ايمن منصور هدفين

- عبد اللطيف الدوماني هدفين

أول ظهور لمصر

أول ظهور لمنتخب مصر في كأس العرب كان في النسخة الخامسة من البطولة، والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان عام 1988 ووصل الفراعنة حينها للدور نصف النهائي.

عدد مرات فوز مصر بالبطولة

مصر توجت بالبطولة مرة واحدة عام 1992 في البطولة التي أقيمت في سوريا، وهي المرة الأولى والأخيرة حتى الأن الذي أستطاع فيها الفراعنة أن يحصدوا كأس العرب.

قطر تحقق فوز صعب على البحرين وتتصدر المجموعة الأول

انتهت أحداث مباراة منتخب قطر والبحرين، بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق العنابي، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2021 قطر.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الأولى من البطول، والتي تجمع كلا من البحرين والعراق وعمان في المجموعة.

سجل عبد العزيز حاتم مهاجم قطر، الهدف الوحيد والغالي في المباراة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية ورأسية أجمل يسكنها الشباك.

العراق تعود في اللحظات الأخيرة بتقنية الفار وتحقق التعادل مع عمان

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المنتخب العراقي والعماني، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 للمنتخبات، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

وسجل المنتخب العماني الهدف الأول في المباراة، في بداية الشوط الثاني من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وعاد المنتخب العراقي في نتيجة المباراة، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من القوت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، والتي تصدى لها الحارس في المرة الأولى، لتعاد ويسجلها المنتخب العراقي.

سارت أحداث مباراة العراق وعمان على أتم الأجواء الممتعة والقوية بين الفريقين، لتأتي نتيجة المباراة وتحسم المباراة بالتعادل من خلال الإستعانة بتقنية الفار.