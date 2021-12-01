/663818/تعرف-على-مباريات-اليوم-من-كأس-العرب-الظهور-الأول-لمنتخب-مصر

تقام اليوم 4 مباريات من اليوم الثاني من بطولة كأس العرب، بعدما شهد اليوم الأول لقائات قوية ومثيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث يتقابل منتخب الجزائر مع السودان في تماما الساعة الثانيه عشر ظهرا، ويشهد اليوم الظهور الأول لمنتخب مصر بمباراته مع لبنان في تمام الساعة 3 عصراً.

وفي السادسة مساءاً يلتقي المغرب بمنتخب فلسطين، وتختتم لقائات اليوم بمباراة السعودية أمام الأردن في الثامنة مساءاً.

وأنطلقت أمس بطولة كأس العرب بلعب 4 مباريات شهدت القوة والإثارة على المستوى الفني، بجانب الحفل الافتتاحي المميز الذي شهد تراث تاريخي للبلاد العربية المشاركة في البطولة.

وشهد أمس أنطلاق البطولة بفوز كبير لتونس أمام موريتانيا بنتيجة 5/1، ثم تعادل مثير بين العراق وعمان، ثم فوز صعب لقطر أمام البحرين، وفي ختام لقائات اليوم الأول أنتصر المنتخبق الإماراتي على نظيره السوري.

طر تحقق فوز صعب على البحرين وتتصدر المجموعة الأول

انتهت أحداث مباراة منتخب قطر والبحرين، بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق العنابي، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2021 قطر.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الأولى من البطول، والتي تجمع كلا من البحرين والعراق وعمان في المجموعة.

سجل عبد العزيز حاتم مهاجم قطر، الهدف الوحيد والغالي في المباراة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية ورأسية أجمل يسكنها الشباك.

العراق تعود في اللحظات الأخيرة بتقنية الفار وتحقق التعادل مع عمان

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المنتخب العراقي والعماني، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 للمنتخبات، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

وسجل المنتخب العماني الهدف الأول في المباراة، في بداية الشوط الثاني من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وعاد المنتخب العراقي في نتيجة المباراة، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من القوت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، والتي تصدى لها الحارس في المرة الأولى، لتعاد ويسجلها المنتخب العراقي.

سارت أحداث مباراة العراق وعمان على أتم الأجواء الممتعة والقوية بين الفريقين، لتأتي نتيجة المباراة وتحسم المباراة بالتعادل من خلال الإستعانة بتقنية الفار.