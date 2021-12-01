الصحة: تسجيل 949 إصابة بـ كورونا.. و62 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 639 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 297536 حتى اليوم.





وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 949 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

بيان كورونا اليوم

وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد، حتى أمس الثلاثاء، هو 358578 من ضمنهم 297536 حالة تم شفاؤها، و20474 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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