أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الاجتماع الإقليمى حول سياسات الملكية الفكرية فى الجامعات ومؤسسات البحث، لمدة يومين، عبر تقنية الاتصال المرئى، بمشاركة الدكتور وليد عبد الناصر مدير دائرة البلدان العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وعدد من خبراء المنظمة، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.

عمان

تستضيف العاصمة الأردنية عمّان فعاليات المؤتمر "الأورو- عربى" لأمن الحدود، الذى تنظمه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالتعاون مع مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية الأردنية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، ويشارك فى هذا المؤتمر، شخصيات رفيعة المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطات الحدود فى الدول العربية والأوروبية، وممثلين عن المجلس والوكالة والهيئات العربية والدولية، وجهات دولية أخرى "الإنتربول، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، مديرية سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، مجلس الاتحاد الأوروبى، واليوروبول".

فيينا

تبدأ أعمال الاجتماع الوزارى رقم 182 لمنظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/، والذى يضم وزراء النفط والطاقة فى الدول الأعضاء الـ13 ويعقد افتراضيا عبر الإنترنت، على أنه يعقد غدا الخميس الاجتماع الـ35 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف منتجى "أوبك+" ثم يعقبه الاجتماع الوزارى الـ23 لأوبك والمنتجين المستقلين "أوبك +" برئاسة كل من السعودية وروسيا.

الرياض

تبدأ الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى رفع تعليق القدوم المباشر إلى البلاد عن 6 دول معلق القدوم منها هى: مصر، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، والهند، وذلك دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

القاهرة

تطلق وزارة الصحة والسكان، 20 قافلة طبية مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى 61 قرية من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى 15 محافظة من محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" وتستمر حتى 30 ديسمبر2021.

القاهرة

يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين والكشف عن جوانبها الجديدة.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية "مكتب مصر"، فى إطار الاحتفال بهذا اليوم العالمى؛ بهدف رفع الوعى بقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة ولفت الانتباه إلى إمكانياتهم وتنمية قدراتهم الذاتية ودعمهم فى تحديد أولوياتهم الخاصة.

الدوحة

يلتقى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم مع المنتخب اللبنانى فى أولى مبارياتهما ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب باستاد الثمامة بقطر والذى يستضيف المباراة، ويرتدى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم قميصه الأحمر مع الشورت والجوارب السوداء خلال اللقاء، فيما يرتدى المنتخب اللبنانى طاقما أبيض بالكامل.