وزيرا الري والزراعة يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمجر

صرح السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، أن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي السيد القصير قد استهلا زياراتهما إلى المجر، للمشاركة في مؤتمر "كوكب بودابست" للاستدامة، بمقابلة الوزير المجري "شاندور بنتير" المعني بموضوعات المياه والري بالحكومة المجرية، حيث تم التأكيد على قوة وعمق العلاقات بين مصر والمجر، وضرورة تعزيزها في مجالي المياه والزراعة، خاصة في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين على إثر زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر ٢٠٢١.

وأضاف السفير المصري أن مقابلات الوزيرين سوف تشمل خلال تواجدهما في بودابست لقاءً مع وزير الزراعة المجري، فضلا عن لقاءات مع عدد من الشركات المجرية المعنية بمسائل إدارة المياه والزراعة.