/663908/كأس-العرب-6-تبديلات-لمنتخب-مصر-أمام-لبنان-تعرف-على-اللوائح

أجرى منتخب مصر 6 تبديلات أمام لبنان في اللقاء الذي أنتى بفوز افراعن بهدف نظيف، على ملعب " الثمامه"، ضمن المباراة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنص اللائحة الدولية إذا أصيب أحد اللاعبين لا يحتسب تبديله ضمن التبديلات المدرجة وعلى هذا الأساس قام المنتخب المصري بإجراء 6 تبديلات في مباراة لبنان.

وكان أصيب حمدي فتحي وخرج في الدقيقة 38 من اللقاء ليدخل مهند لاشين بدلاً منه، لذلك لم يحتسب التبديل من التبديلات الخمسة كما تنص اللوائح الدولية.

وقام كيروش بدخول أحمد رفعت و مهند لاشين وأحمد زيزو وعمر كمال وأسامة فيصل وأيمن أشرف بدلاً من مصطفى فتحي وحمدي فتحي ومروان حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة .

تشكيل مصر أمام لبنان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – محمود الونش – أحمد حجازي – أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: مصطفى فتحي – محمد شريف – مروان حمدي.

وعلى مقاعد البدلاء أحمد ياسين - عمر كمال - مروان داود - أحمد رفعت - أحمد سيد "زيزو" - أيمن أشرف - محمد صبحي - مهند لاشين - محمد عبد المنعم - أسامة فيصل - حسين فيصل - محمود جاد .

تصريحات أفشة

وقال أفشة في تصريحات تليفزيونة: "مكسب مباراة لبنان هام في بداية البطولة أمام فرق قوية ومميزه”.

وأضاف: " جميع المباريات صعبة وكل فريق له أسلوب مختلف ونسعى للفوز دائما، نحن منتخب مصر ولن نتأثر بغيابات اللاعبين المحترفين، وأي شخص يرتدي قميص منتخب مصر عليه تحمل مسئوليته".

تاريخ مواجهات المنتخبين

ويمتلك الفراعنة تفوقا تاريخيا كبيرا على منافسه اللبناني حيث سبق أن تقابلا فى 6 مناسبات نجح المنتخب المصري في حسم 5 منها لصالحه مقابل تعادل وحيد ولم يتلق أى خسارة، وسجل 16 هدفا وتلقت شباكه هدفا وحيدا. وكانت بداية مواجهات الفراعنة مع لبنان فى عام 1961 بدورة الألعاب العربية التي استضافتها مدينة الدار البيضاء المغربية وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر برباعية نظيفة، وكانت المواجهة الثانية فى دورة ألعاب البحر المتوسط التي استضافتها مدينة نابولي الإيطالية 1963 وانتهت المباراة بفوز مصر بثنائية نظيفة حيث يعد فوزًا اعتباريًا للفراعنة بعد انسحاب لبنان بعد تلقيه ثلاث هزائم.

مصر الأفضل في تاريخ المواجهات وفي عام 1974 التقي المنتخبين ببطولة القنطيرة بسوريا وانتهت بفوز مصر بهدفين نظيفين ، وفي عام 1988 التقي المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب التي استضافتها الأردن وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.