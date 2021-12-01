مجلس الوزراء: صادرات الغاز المسال تحقق النمو الأعلى عالميا آخر 3 أشهر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفو جرافيك جديدًا يرصد التطور الكبير الحادث في صادرات الغاز الطبيعي المسال المصري والذي وصل إلى مليون طن خلال الربع الثالث من 2021 وبمعدل نمو سنوي وصل إلى 900%.
- وقد بلغ حجم صادرات مصر من محطة دمياط للإسالة 1.6 مليون منذ عودتها للعمل في فبراير من 2021 والتي يصل حجم الطاقة الاستيعابية لها حوالي 5 ملايين طن/السنة.
- وقد جاءت الهند كأهم الدول المستقبلة لشحنات الغاز الطبيعي المسال من محطة دمياط بنحو 430 ألف طن، وفي المرتبة الثانية باكستان بنحو 380 ألف طن.
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