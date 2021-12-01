فيفا يعلن موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيلعب الفريقان في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير المقبل.

وكانت قرعة مونديال الأندية قد أجريت مساء الإثنين الماضي في مدينة زيورخ السويسرية، وأسفرت عن مواجهة الفريقين في الدور ربع النهائي، حيث تقام النسخة المقبلة من مونديال الأندية في دولة الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 من فبراير القادم.

ويصطدم الأهلى بمواجهة نارية حال تأهله للدور نصف النهائى من مونديال الأندية، حيث أسفرت القرعة عن ملاقاة المارد الأحمر مع بالميراس البرازيلى بطل كأس ليبرتادوريس.

فيما تنتظر الهلال السعودى مواجهة من العيار الثقيل إذا نجح في حجز مقعده بالدور نصف النهائي، حيث يواجه تشيلسي الإنجليزى بطل دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة بمواجهة الجزيرة الإماراتى مع أوكلاند سيتى فى الدور التمهيدى، ثم يتأهل الفائز للدور ربع النهائي ليلاقى الهلال السعودى بطل دورى أبطال آسيا.

ويشارك النادى الأهلى ممثلا للقارة الأفريقية للمرة السابعة في تاريخه في كأس العالم للأندية المقبلة، وذلك بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.