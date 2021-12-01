  دوت الخليج يحاور يوسف الحسيني بشأن تصريحاته.. ويؤكد: اللي عايز يعمل «تعليم ديني» يبعت ولاده «الكُتاب».. ويرد على هاني رمزي

/663917/تحيا-مصر-يحاور-يوسف-الحسيني-بشأن-تصريحاته-ويؤكد-اللي-عايز-يعمل-تعليم-ديني-يبعت-ولاده-الكتاب-ويرد-على-هاني-رمزي

- لسه عندنا متشددين جوة الأزهر - واللي عايز يتعلم لغة عربية يروح يقرأ أعمال نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم

حاور دوت الخليج، الإعلامي يوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، للحديث بشأن ما صرح به فيما يتعلق بفرض القرآن على المدارس الابتدائية:-

علق النائب والإعلامي يوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، على الهجوم الذى تعرض له مؤخرًا بعد تصريحاته الرافضة حفظ القرآن الكريم فى مدارس التربية والتعليم.

وتسأل النائب يوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن العلاقة بين تقوية اللغة العربية وفرض تدريس كتاب مقدس لديانة على كل المصريين بفرض النظر عن دين كل فرد.

وتابع النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" يعني اللغة العربية ماحدش هايعرفها غير لو فرضنا على الولاد حفظ آيات القرآن، مضيفًا:" لو قدمنا لهم قطع أدبية وشعر وأدب جاهلى، مش هايعلمهم لغة عربية".

واستكمل عضو مجلس النواب يوسف الحسيني:" لا زال حتى هذه اللحظة عندنا جوة الأزهر متشددين، ودعاة شدد، حد عايز يفرض وجهة نظره بصرف النظر عن المذهب أو الطائفة".

وأضاف النائب يوسف الحسيني:" بلاش النظرة القاصرة دي لما نعلم أولادنا، ما نعلمهم عربي وعندنا يوسف إدريس ويوسف السباعي وتوفيق الحكيم وطه حسين".

وتابع:" حديثنا عن منظومة تعليم مدني مش منظومة تعليم ديني، اللى عايز يعلم أبنائه تعليم ديني يدخلهم الكتاب".

وردًا على تصريح لاعب المنتخب السابق هاني رمزي، بشأن تصريحه الذى قال فيهت:" احنا طول عمرنا حافظين القرآن، واحنا حابينه جدًا"، ليرد الحسيني قائلًا:" طيب أنتم مأسلمتوش لية؟