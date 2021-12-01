محافظ أسوان: تسكين 95 أسرة متضررة من السيول بمساكن الإيواء بحى السلام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال -تصريحات صحفيه لمحافظ أسوان اليوم الأربعاء- خلال تفقده للأعمال الجارية للارتقاء بمستوى المرافق العامة والخدمات الجماهيرية بعمارات حى السلام بطريق العلاقى المخصصة لإيواء الحالات المتضررة من السيول التى تعرضت لها مدينة أسوان مؤخرا.

وأضاف المحافظ أنه يجرى حاليا استكمال تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث والمفروشات والأجهزة المنزلية لاستضافة الأسر المتضررة من السيول مجانا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته الأخيرة لأسوان.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه سيتم افتتاح مجمع مدارس حى السلام للتعليم الأساسى والذى يضم 6 فصول بمراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى لتستوعب 85 طالبا وطالبة من أبناء الأسر المتضررة حيث تم دعمها بالكوادر والوسائل التعليمية المختلفة لضمان انتظامهم تعليما وتحقيق الاستقرار الأسرى وتخفيفا لمشقة الانتقال من الحى إلى المدينة والعكس، موجها إلى الإسراع فى توصيل خط مياه الشرب العمومى البديل بالمنطقة بقطر 12 بوصة، مع تركيب محول كهربائى 500 ميجا وات لرفع قدرة ضخ المياه والتيار الكهربائى لعمارات حى السلام، وهو الذى يتوازى مع رفع المخلفات، وتنفيذ أعمال الرصف بأطوال 2 كيلو متر وبتكلفة 3 ملايين جنيه، بجانب اللاندسكيب لتحسين البيئة المحيطة بالشكل الجمالى للمنطقة.

وفى سياق متصل، كلف المحافظ القيادات التنفيذية بمختلف المصالح والمؤسسات الحكومية بتفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لأى مواطن بداية من اليوم بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد المحافظ على استمرار تطبيق قرار منع دخول أى موظف إلى مكان عمله إلا بعد حصوله على اللقاح أو إجراء المسحة الطبية ( PCR ) كل 3 أيام على نفقته الخاصة، والذى بدأ تطبيقه فى 15 نوفمبر الماضى، مع احتساب فترة عدم تواجد الموظف على رأس العمل غيابا وليس إجازة.

وأشار عطية إلى استمرار حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بكافة مدن وقرى المحافظة من خلال فرق التطعيم الثابتة والمتحركة بإجمالى 145 موقع للوصول إلى جميع المستهدفين بالتطعيم، وتوفير الحماية اللازمة لهم من الإصابة بالفيروس فى ظل توفير كافة التسهيلات مع القيام بالفحص الطبى أثناء التسجيل للتأكيد على إعطاؤه الجرعة المناسبة.

وناشد المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن بسرعة التوجه لأقرب مركز ثابت أو متحرك لتلقى اللقاح حرصا على سلامتهم، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت تكثيف التثقيف المجتمعى للتوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد وإرتداء الكمامات لضمان الحفاظ على السلامة والصحة العامة.