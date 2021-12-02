محافظ البحر الأحمر: نسعى لتحويل الغردقة إلى مدينة خضراء

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، أن مصر أطلقت أجندة وطنية للتنمية المستدامة، تعكس خطتها الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية فى مختلف المجالات، ووجهت القيادة السياسية بتوطين هذه الاستراتيجية بأجهزة الدولة المختلفة.





جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الأربعاء، مديرة البعثة الأمريكية للتنمية الدولية "ليزى ريد" بمكتبه بديوان عام المحافظة، فى أول زيارة لها للبحر الأحمر، جاء ذلك فى بيان اليوم لمحافظة البحر الأحمر، حيث رحب محافظ البحر الأحمر، فى بداية اللقاء بمديرة البعثة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد الأمريكى المرافق لها، مقدما الشكر للوفد على كافة أوجه الدعم.

ولفت إلى أن رؤية مصر 2030، تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة، وأشار عمرو حنفى، إلى أن رؤية مصر فى استراتيجية التنمية المستدامة تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية (الاقتصادى والاجتماعى والبيئى).

وتطرق خلال اللقاء إلى الحديث عن أوجه التعاون الذى من الممكن أن يتم بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على مصر بصفة عامة ومحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة، مشددا على أنه يسعى دائما إلى تحويل مدينة الغردقة إلى مدينة خضراء، من خلال الحفاظ الدائم على البيئة.

من جانبها، قدمت مديرة البعثة الأمريكية للتنمية الدولية " ليزى ريد"، الشكر إلى محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، كما أشادت بمستوى النظافة فى مدينة الغردقة، وأبدت إعجابها بالمظهر الجمالى والحضارى الذى لاحظته فى مدينة الغردقة.

وأوضحت مديرة البعثة الأمريكية، أنها تود المشاركة مع محافظة البحر الأحمر فى مشروعات التنمية بوجه عام، وكل ما يخص التغيرات المناخية بمدينة الغردقة للحفاظ على البيئة، كما أشارت إلى أن المنظمة ساهمت بشكل كبير فى مجال التنمية داخل نطاق محافظة البحر الأحمر، وأعلنت أنها بصدد تنسيق زيارة خلال شهر يناير المقبل لمناقشة سبل التعاون لتقديم أفضل المشاريع التى تخدم المحافظة.

حضر اللقاء رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ البحر الأحمر تامر سمير، ومن الوفد الأمريكى، وسالى ساهر بمكتب الصحة والتعليم بالوكالة الأمريكية وشوانبيث أون مدير مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة.