/663957/الفنانة-هالزي-Halsey-تتصدر-تويتر-بعد-مشاركتها-لحفلات-بي-تي-اس-BTS

دوت الخليج يرصد تصدر الفنانة الأمريكية هالزي التريند بعد مشاركتها في حفل ال «BTS».

حفلات فرقة BTS بمشاركة هالزي Halsey

وتصدرت الفنانة الأمريكية هالزي تريند «تويتر» العالمي، بعد مشاركتها في الحفل وهو الأمر الذي انعكس على حماس الجمهور وفرحته.

ومن المقرر إقامة حفل «BTS» في لوس أنجلوس،يومي 1 و2 ديسمبر

وتكون تلك الحفلات هي الأولى منذ أكتوبر عام 2019، عندما أقامت الفرقة عروضها في سيئول.

وقد امتلأ ملعب صوفي بهتافات المعجبين الذين لم يتمكنوا من إخفاء حماستهم، وسط الأضواء الأرجوانية التي ترمز للفرقة.

وافتتحت الفرقة المكونة من 7 أعضاء، بأغنيتها المشهورة "ON"، كما قدمت عرضا لأغانيها الرئيسية المشهورة مثل "فاير" (Fire) و"دي إن إيه" (DNA).

وقد نفدت جميع التذاكر التي يبلغ عددها لكل حفل حوالي 50 ألف مقعد، مما يؤكد مجددا على الشعبية الكبيرة الثاتبة للفرقة.

وقالت وكالة بيغ هيت ميوزيك التي تدير أعمال الفرقة إنه من الممكن الاستمتاع بالحفل على الشاشة الإلكترونية الكبيرة في قاعة مسرح يوتيوب بالقرب من الملعب، التي تضم 6,400 مقعدا، وأضافت أنه سيتم بث الحفل الأخير للفرقة المقرر إجراؤه في يوم 2 ديسمبر عبر الإنترنت على الهواء مباشرة.

نبذة عن الفنانة الأمريكية هالزي

تحمل المغنية هالزي الجنسية الأمريكية، وهي مغنية وكاتبة أغاني، أظهرت المغنية هالزي حباً للفن منذ صغرها حيث برعت في عمر مبكر بالعزف على العديد من الآلات الموسيقية.

ولكن لم تساعدها ظروفها المادية في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة لذلك توجهت لدراسة تخصص الكتابة الإبداعية.

بدأت مسيرتها الغنائية في العام 2012 ومازالت مستمرة حتى الآن، ومعروف عنها مواقفها الإنسانية ومناصرتها لحقوق الإنسان والمرأة.

عانت هالزي في آواخر مراهقتها من مشاكل مالية حيث أصبح عملها في الموسيقا المصدر الوحيد لدفع المستحقات المالية المترتبة عليها. فبدأت تقوم بجولاتها الموسيقية عبر الولايات المتحدة الأمريكية وغنت على العديد من المسارح لتصبح واحدة من الأسماء الأكثر شهرة. وتلقت دعماً معنوياً وروحياًكبيراً من والديها خلال فترة انطلاقتها.

مسيرة هالزي المهنية

بدأت هالزي مشوار الفن والشهرة في العام 2012 حيث أطلقت أغنيتها الأولى على موقع اليوتيوب وكانت بعنوان "Ghost".

في 27 تشرين الأول 2014 أطلقت أغنيتها "Room 93" وهي أغنية من ألبوم يحمل اسم الأغنية كعنوان له ومن إنتاج شركة "Astralwerks" وقد انتشر الألبوم بشكل واسع.

في أغسطس 2015 أطلقت ألبومها وكان بعنوان "Bad Lands" وظهرت أيضاً مع المغني Justin Bieber في ألبومه "Purpose".

كما ظهرت في العام نفسه في عرض موسيقي كوميدي بعنوان "Last Call With Carson Daiy".

في العام 2016 تعاونت مع فريق الDj والإنتاج الأمريكي "Chainsmokers" في إطلاق أغنيتها المعروفة باسم "Closer".

في العام 2017 تعاونت هالزي مع فرقة "Thirty Seconds To Mars" في ألبوم "America" ,وأطلقت أغنية منفردة بعنوان "Now or Never" والتي صورتها فيديو كليب.

هالزي تحصد عدد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية

حصلت على عدة جوائز BMI POP كأفضل أغنية لعام Without ME 2020 و 2019 Bad and love و 2018 Now or Never و 2017 Closer.

وفي عام 2021 حصلت عدة أغاني لها على جائزة BMI POP منها أغنية، Nightmare، You Should Be Sad.