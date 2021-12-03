/664059/مانشستر-يونايتد-يضرب-أرسنال-بثلاثية-وسط-تألق-رونالدو

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل: وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكان كلا المدربين يريدان تحقيق الفوز، مما شهدنا مباراة قوية وعالية على المستوى الهجومي.

وتألق النجم البرتغالي كريستينو رونالدو وأستطاع قيادة فريقه لتحقيق الفوز بعد التعثر في أخر المباريات بالدوري.

وأحرز اهداف مان يونايتد كلا من رونالدو هدفين وهدف لـ برونو فيرنانديز، بينما سجل لارسنال أوديجارد وسميث رووي.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 21 في المركز السابع، بينما ظل أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، بن وايت، جابرييل، نونو تافايرس.

خط الوسط الدفاعي: محمد النني، توماس بارتي.

خط الوسط الهجومي: جابريل مارتينيلي، مارتين أوديجارد، إيميل سميث رو.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أليكس تيليس، هاري ماجواير، فيكيتور لينديلوف، دالوت.

خط الوسط: فريد، ماكتومناي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد، جادون سانشو.

وشهدت قائمة مانشستر يونايتد على العديد من الغيابت، أمام آرسنال اليوم، تأتي تلك الغيابات، في الظهيرين الأساسيين للفريق، لوك شو، الظهير الأيسر، ووان بي ساكا الظهير الأيمن.

قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة آرسنال:

حراسة المرمى:- دي خيا ، هيتون ، هندرسون

خط الدفاع:- بايلي ، دالوت ، جونز ، ليندلوف ، ماغواير ، تيليس

خط الوسط:- فرنانديز ، فريد ، ماتا ، ماكتومناي ، فان دي بيك

خط الهجوم:- ديالو ، غرينوود ، لينغارد ، مارسيال ، راشفورد ، رونالدو ، سانشو.

تاريخ مواجهات الفريقين:

تواجه الفريقين من قبل في 58 مباراة بالدوري الإنجليزي، نجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز بـ 24 مباراة، بينما حسم أرسنال لصالحه 16 مباراة وخيم التعادل بينهم على 18 مباراة.

سجل فريق مانشستر يونايتد في شباك أرسنال 78 هدف خلال الـ 58 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق أرسنال في شباك مانشستر يونايتد 61 هدف.