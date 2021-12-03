موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يكون عنوان خطبة الجمعة اليوم هو "إنسانية الحضارة الإسلامية "، حيث شدد الوزارة على أهمية الالتزام بالموضوع نصا أومضمونا على أقل تقدير، والالتزام بوقت الخطبة بحيث لا يزيد عن 10 دقائق، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وكشفت الأوقاف أنه تمت ترجمة خطبة اليوم إلى 19 لغة أجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة.. حيث يأتى ذلك فى ضوء إيمان الوزارة بترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا.
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