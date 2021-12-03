/664063/عرض-الجزء-الثاني-من-حلقة-حسن-الرداد-في-برنامج-حبر-سري-الليلة

يُعرض ،اليوم الجمعة، الجزء الثاني من حلقة النجم حسن الرداد، مع الإعلامية أسماء إبراهيم، في برنامج حبر سري، الذي يذاع عبر فضائية قناة «القاهرة والناس»، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد عرض الجزء الثاني من حلقة الفنان حسن الرداد ببرنامج «حبر سري».

حسن الرداد يكشف عن أسرار حياته ببرنامج «حبر سري»

ويكشف حسن الرداد العديد من الأسرار في حياته الشخصية، وأصعب المواقف التي مر بها، وكيف تخطى هذه المحنة والصعاب، خاصة بعد وفاة والدته، ووالدي زوجته إيمي الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز.

ويتحدث عن خططه الفنية ومشواره الفني الملئ بالأعمال الكوميدية والدرامية المهمة.

من جانبه حرص النجم المصري حسن الرداد على تهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيدها الوطنى الـ 50

احتفال حسن الرداد بالعيد الوطني لدولة الإمارات

وكتب الرداد، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للمدونات الصغيرة «تويتر»: "كل عام ودولة الإمارات العربية الشقيقة بألف خير بمناسبة العيد الوطنى الخمسين، هتف الشعب ونادا قد بنينا الاتحادا".

حسن الرداد يعرب عن اشتياقه لدلال عبد العزيز

وأعرب النجم حسن الرداد عن اشتياقه وافتقاده لحماته النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، مشيرًا إلى أنها المنبع الأساسي للضحك والبهجة.

نشر الرداد مقطع فيديو لدلال عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وهي بإحدى مشاهدها الكوميدية بمسلسل «سابع جار».

وعلق حسن الرداد على الفيديو متأثرًا: "حبيبتي الله يرحمها كانت ضحكتها حلوة وكريزة الضحك بتجليها في اي وقت.. كويس أن الممثلين فضلوا مكملين".

حسن الرداد يتسلم جائزة سمير غانم ودلال عبد العزيز بكلمة مؤثرة

هذا وقد تسلم الفنان حسن الرداد، تكريم الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز في مهرجان الفضائيات العربية بدورته ال 12، نيابة عن بناتهما الفنانة دنيا وإيمي.

حسن الرداد يعتذر عن عدم حضور إيمي ودنيا

ألقى الفنان حسن الرداد كلمة أثناء تسلمه التكريم قائلًا: "في البداية عايز أبلغ حضراتكم اعتذار إيمي ودنيا هما مقدروش ييجوا، وبوصل شكرهم وامتنانهم لإدارة المهرجان على التكريم. طبعا أنا كنت أتمنى أكون حاضر النهاردة والأستاذ سمير النجم الكبير ومدام دلال يكونوا بيستلموا الجايزة، وأكون أنا قاعد وسط حضراتكم، بس الحمد لله على كل شيء."

وأضاف: "عايز أقول إن أنا بالنسبالي حمايا العزيز الأستاذ سمير غانم، وحماتي وأمي مدام دلال عبد العزيز هما نموذج للفنان اللي أنا أتمنى إن أنا أوصل زيهم وآخد نفس المكانة بتاعتهم في قلوب الناس. وده نتيجة كل الحب اللي فعلا الواحد لمسه من في الفترة اللي فاتت دي من سؤالهم، سواء على السوشيال ميديا أو اهتمامهم بينا."

برنامج حبر سري

يذكر أن برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويذاع على فضائية «القاهرة والناس»، وذلك يوم الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة يوم الأحد والاثنين في تمام الساعة الحادية عشر مساء.