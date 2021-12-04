/664158/نورا-علي تهنئ-المهندس-أشرف-رشاد-لفوزه-برئاسة-نادى-مستقبل-وطن-بالتزكية

تقدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بخالص التهنئة وصادق التبريكات إلى السيد المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب لفوزه برئاسة نادي مستقبل وطن بالتزكية وحصوله على ثقة جميع أعضاء الجمعية العمومية للنادى والتي تمت تحت إشراف قضائي كامل، لاختيار مجلس الإدارة، في جو ساده الهدوء، ما جعل سير العملية الانتخابية أشبه بالاحتفالية الرياضية متمنية لسيادته دوام التوفيق والنجاح في تقديم كافة أوجه الدعم الرياضى للنادى والشباب .

نورا علي تهنئ المهندس أشرف رشاد لفوزه برئاسة نادى مستقبل وطن بالتزكية كما هنأت النائبة نورا على جميع أعضاء مجلس إدارة نادى مستقبل وطن على النجاح المبهر متمنية لهم كل التوفيق والنجاح . وفاز النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، بمنصب رئيس مجلس إدارة نادى مستقبل وطن، وذلك بالتزكية، وسط مشاركة كبيرة وواسعة من أعضاء النادى تحت إشراف قضائى كامل. دوت الخليج كما فاز أيضا النائب المهندس أحمد الجندى، أمين سر لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، أمين أمانة التدريب والتثقيف المركزية ، بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، وسط أجواء إحتفالية أيضا ومشاركة كبيرة من الأعضاء . فوز النائب أشرف رشاد الشريف برئاسة نادي مستقبل وطن ويضم مجلس الإدارة أمينًا للصندوق، و 5 أعضاء فوق السن، وعضوين تحت السن، حيث وائل سعدة، أمينا للصندوق، وأعضاء السن هم كل من سيد يسرى محمد الهريسى عضو مجلس إدارة، ومجدى عبد الوهاب حمزة، عضو مجلس إدارة ، ومحمد عمر أحمد عضو مجلس إدارة ، عمرو الطاهر عبد الحميد، عضو مجلس إدارة ، وأحمد صفوت السعيد يوسف، عضو مجلس إدارة. أعضاء مجلس الإدارة تحت السن هم كل من محمود حمادة أبو السعود ، عضو مجلس إدارة تحت السن ، حمزة أحمد حمزة عبد السلام، عضو مجلس إدارة تحت السن، فيما شهدت مواقع التواصل الإجتماعى إحتفالية كبيرة وتهانى متواصلة لمجلس الإدارة وسط تمنيات دائمة بالنجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة.

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