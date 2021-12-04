/664174/تعرف-على-موعد-عرض-حلقة-ياسمين-عبد-العزيز-مع-منى-الشاذلي

تصدرت حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم»، مؤشرات الأكثر بحثا عبر موقع جوجل، وذلك قبل العرض الفعلي للحلقة، وأخذ عدد كبير من الجمهور في البحث عن موعد طرحها عبر شاشة التلفزيون.

دوت الخليج يرصد موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي

وشوقت الصفحة الرسمية لمنى الشاذلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمهور لعودة ياسمين عبد العزيز لشاشات التليفزيون بعد رحلة مرض دامت لشهور اضطرب الكثير، وذلك بنشر مجموعة فيديوهات دعائية للحلقة.

أول ظهور لياسمين عبد العزيز على شاشات التلفزيون بعد مرضها

بدأتها منى الشاذليع بفيديو قصير تتحدث من خلاله ياسمين عبد العزيز عن معاناتها مع المرض الذي ضربها منذ أشهر، وظهرت فيها ياسمين عبد العزيز وهي تبكي أثناء تذكر رحلة مرضها وأنها كانت تشعر أنها ستموت وكل ما يشغلها هو أبنائها ووصت عليهم شقيقها الأكبير موضحة: «كلموني قالولي التربي بيجهز قبرك».

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أما الفيديو الثاني الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في ساعات قليلة وهو ظهور الفنان أحمد العوضي لأول مرة مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وفي ظهور نادر مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم.

وظهرا الثنائي في موقف طريف معا، عندما قال أحمد العوضي: «أهي وحش الكون رجعت تاني»، لتمازحه ياسمين عبد العزيز قائلة: «قعدت تقول وحش الكون، لحد ما كنت هسيب الكون كله».

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي

الجدير بالذكر، أنه يستعد عدد كبير من الجمهور لمشاهدة حلقة ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي، والتي لم تعلن الصفحة الرسمية للبرنامج عن موعد عرضها حتى الآن بل اكتفت بوضع كلمة «قريبا» على كل فيديو تشويقي للحلقة.

مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز

وكانت أجرت ياسمين عبد العزيز منذ فترة جراحة في مصر على يد الطبيب سامح زكي في مستشفى السلام الدولي، لإزالة الأكياس التي يُطلق عليها في الطب "أكياس الشوكولاته"، وأكتشفت بعد الجراحة أن هناك مضاعفات اضطرت على إثرها دخول غرفة العمليات مرة أخرى لتصحيح الأمور، لكنها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة، ثم بعد بدء تعافيها انتقلت ياسمين عبد العزيز لسويسرا لإستكمال رحلة علاجها.