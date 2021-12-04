/664245/تعرف-على-مواعيد-عرض-مسلسل-موضوع-عائلي-بعد-تصدره-التريند

تصدر مسلسل «موضوع عائلي» بطولة الفنان ماجد الكدواني تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعد عرضه على منصة «شاهد» محققًا نجاحًا واسعًا.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل «موضوع عائلي» للفنان ماجد الكدواني بعد تصدره التريند.

مواعيد عرض موضوع عائلي

يعرض مسلسل موضوع عائلي، ثلاثة أيام أسبوعيًا عبر منصة شاهد، بدايًة من يوم الخميس حتى يوم السبت، ويتكون مسلسل «موضوع عائلي» من 10 حلقات، يتم عرضهم على مدار الشهر، وتعد كل حلقة مشابهة لـ مشاهد الأفلام السينمائية، وينتظر اليوم السبت 4 ديسمبر أن يطرح سادس حلقات المسلسل.

قصة مسلسل موضوع عائلي

وتدور أحداث العمل حول إبراهيم، الشخصية التي يجسدها الفنان ماجد الكدوانى، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية.

وفيما لا يستطيع ابراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وأبعدها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ ابراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجدداً.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

مسلسل «موضوع عائلي» من بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وإخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى عائلي.

ماجد الكدواني ينتظر عرض «برا المنهج»

ويستعد الكدواني أيضا، لطرح فيلم “برة المنهج”، “ الذي يدور حول طفل يتيم لا يتوقف عن الكذب واللماضة يقتحم بجسارة بيت الأشباح المخيف ليجد بداخله عالم ورحلة وصديق ووسيلة ليحقق أهدافه الخبيثة والنميسة حبث أن الفيلم في مراحله الأخيرة وسيطرح قريبا وأخبار أكثر عنه ستطرح قريبا

أبطال فيلم برا المنهج

الفيلم من بطولة الطفل الموهوب عمر شريف، والأساتذة ماجد الكدواني وروبي ودنيا ماهر والعديد من الأطفال ونجوم الشرف الكبار، والفيلم قصتي والسيناريو مشاركة بيني مع الكاتب والصديق خالد دياب وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد.

هذا شارك عمرو سلامة الصورة الأولى من العمل والتي ظهر بها الفنان ماجد الكدواني في غرفة مظلمة مع طفل بإحدى الغرف، وكتب عليها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “"فيلم برا المنهج، أول صورة من تصوير فيلم برا المنهج، كتبت فكرة الفيلم لأول منذ عشر سنوات بالتمام".

وتابع: “عدى السيناريو على مراحل كثيرة ومختلفة من التطوير، وكان دائما ينتظر الوقت المناسب ليخرج للناس، فيلم ذاتي وشخصي جدا، خرج من أعماق قلبي وذكرياتي وما أثر في تكويني كإنسان، وأيضا عام جدا حيث حاولنا جاهدا أن يلمس مشاعر الناس بقصة بها قدر من الكوميديا والدراما الإنسانية”.

أعمال تعرض للفنان ماجد الكدواني خلال الفترة الحالية

ويعرض للفنان ماجد الكدواني في السينمات فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، وأيضا "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربينى، وأيضاً انتهى من فيلم "الجريمة" مع أحمد عز ومنة شلبى وسيد رجب وإخراج شريف عرفة.