/664312/زينب-غريب-تثير-غضب-الجمهور-بجلسة-تصوير-جريئة-قلة-أدب

أثارت الفنانة زينب غريب غضب متابعيها بعد ظهورها في وضع غير لائق بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث وُجهت لها انتقادات لازعة.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارتها الفنانة زينب غريب بين رواد السوشيال ميديا.

زينب غريب تخضع ل جلسة تصوير جريئة

خضعت زينب غريب لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلالهم بإطلالة ملفتة مرتدية بنطلون من الجلد الأسود وتوب فوقه جاكيت باللون الموف مع تسريحة شعر بسيطة.

وعلقت زينب غريب على الصور قائلة: "إزاي تبقي ستايلست لنفسك ؟!! واحد الدينا حظوظ وقدر فببساطة الهدوم بختارك مش العكس اتكلم مع الهدوم واستاذنا وقول لها حبيني".

وتابعت: "اتنين تخيل شخصية اما بتثق فيها وخليها صديق خيالي كدة وخد رأيها .. انتي اية رايك يا ست اودري ...واحتمال الناس تقول عليك مجنون او طايرة منك".

وأضافت: "ثلاثة محدش هيتفق علي حاجة واحدة ويقولوا جميلة لان الجمال نسبي ..المهم انك انت \انتي تحس انك جميل..اخير اضحك ووريح دماغك...لان السر في الروح السالكة والدماغ النضيفة ... والقلب اللي مرهف الاحساس".

الجمهور يهاجم زينب غريب بسبب طريقة جلوسها

ومن ثم انهالت تعليقات حادة من متابعيها بسبب تضمت الفوتوسيشن على صور غير لائقة، فعلق لها أحدهم قائلًا:" هي خلاص وصلت أن البنت تتصور بالشكل اللي ملوش أي علاقة بالدين ولا التربية ولا الأخلاق دا"، وكتب الآخر: "دي قلة أدب والله".

غرامة 10 آلاف لطبيب بيطرى تحرش بالفنانة زينب غريب

وعلى الصعيد الآخر، قضت محكمة جنح قصر النيل، بتغريم طبيب بيطري 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحرش بالفنانة زينب غريب وتصويرها من الخلف بهاتفه.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.