/664327/موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-أمام-كريستال-بالاس-والشكيل-المتوقع

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15، من مسابقة الدورى الإنجليزي للموسم الحالي 2021-22، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: تشكيل مان يونايتد المتوقع حراسة المرمى: دافيد دي خيا. خط الدفاع: ديوغو دالوت – ليندلوف – هاري ماغوير – أليكس تيليس. خط الوسط: فريد – دوني فان دي بيك – برونو فيرنانديز. خط الهجوم: ماركوس راشفورد – جادون سانشو – كريستيانو رونالدو. حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز اهداف مان يونايتد كلا من رونالدو هدفين وهدف لـ برونو فيرنانديز، بينما سجل لارسنال أوديجارد وسميث رووي. وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 21 في المركز السابع، بينما ظل أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس. تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد: حراسة المرمى: بيرند لينو. خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، بن وايت، جابرييل، نونو تافايرس. خط الوسط الدفاعي: محمد النني، توماس بارتي. خط الوسط الهجومي: جابريل مارتينيلي، مارتين أوديجارد، إيميل سميث رو. خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج. تشكيل مانشستر يونايتد: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا. خط الدفاع: أليكس تيليس، هاري ماجواير، فيكيتور لينديلوف، دالوت. خط الوسط: فريد، ماكتومناي، برونو فرنانديز. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد، جادون سانشو. وشهدت قائمة مانشستر يونايتد على العديد من الغيابت، أمام آرسنال اليوم، تأتي تلك الغيابات، في الظهيرين الأساسيين للفريق، لوك شو، الظهير الأيسر، ووان بي ساكا الظهير الأيمن.

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