حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 6-12-2021

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 6-12-2021
مهنياً: يبشّرك هذا اليوم بفرص واسفار وتجارب جديدة ومشاريع اعلانية واعلامية أو سياسية، ويؤول إلى تغييرات ايجابية
عاطفياً: تسود الرومانسية وقد يعرّفك صديق إلى شخص يثير إعجابك وتبدأ علاقة جديدة
صحياً: قد تمر بوعكة صحية عابرة بفعل الإرهاق وكثرة ساعات العمل، لكن لا تقلق، لا شيء مخيفاً
حظك اليوم برج الثور الاثنين 6-12-2021
مهنياً: اذا كنت تبحث عن أفضل الطرائق لتعزيز موقعك في العمل، فإنك تجد أمامك مجالات عديدة لتحقيق ذلك.
عاطفياً: حين تكون الثقة موجودة بفاعلية مع الشريك، فإن الخلافات تختفي ويسود الوئام.
صحياً: قد تضطر إلى ممارسة العمل أكثر من الدوام الرسمي، لكن هذا لا يمنعك من إيجاد الوقت لممارسة الرياضة.
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 6-12-2021
مهنياً: تنطلق اليوم بعزيمة وارادة واحرص على حسن التواصل مع الجميع ،قد تفكر هذا الشهر بالعودة الى الدراسة او بالتخطيط للسفر
عاطفياً: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا سيدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان فحاول التوفيق بين الاثنين.
صحياً: اتبع التعليمات الغذائية بلا خروق لأنها الضمان الوحيد للمحافظة على وضع صحي مستقر.
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 6-12-2021
مهنياً: تعيش يوما ناجحا ومناسبا جدا لذلك حدد اولوياتك باكرا ولا تتوقف عند تفاصيل صغيرة قد تعيق تقدمك ،لا تخف من طرح الاسئلة
عاطفياً: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.
صحياً: لا تعرض نفسك كثيراً لأشعة الشمس الحارقة ولا سيما أن بشرتك حساسة جداً.
حظك اليوم برج الاسد الاثنين 6-12-2021
مهنياً: برهن عن ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح.
عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك.
صحياً: ميلك إلى ممارسة الرياضة يكسبك بعض الراحة النفسية والقدرة على التحدي وقوة جسدية وتناسقاً في القوام.
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 6-12-2021
مهنياً: تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء يستحق القلق.
عاطفياً: الضغوط من جانب الشريك قد تترك آثاراً سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً.
صحياً: يجب فحص نفسك للتأكد من خلو جسمك من أي مرض .
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 6-12-2021
مهنياً: لا حدود لطموحاتك في هذا اليوم المميز ولا عوائق في دربك ان الحظ الي جانبك ويعزز قدراتك وحماستك
عاطفياً: حاول تلطيف الأجواء مع الشريك، وخفف من الغضب الذي انتابك في الأيام الماضية لئلا تكون الضحية.
صحياً: عليك الانتباه إلى الاضطرابات الصحية التي قد تصاب بها اليوم ولا تستخف بها إطلاقاً.
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 6-12-2021
مهنياً: يوم ممتاز وناجح فلا تتراجع عما انت مقتنع به فلا اجمل من هذه الفترة لتحقيق الطموحات ولتكرار المحاولات .
عاطفياً: تقرر والشريك القيام بخطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة.
صحياً: لا ترهق أعصابك وتنفعل بسبب أمور تافهة، فبعض الأمور لا يستحق مجرد الذكر.
حظك اليوم برج القوس الاثنين 6-12-2021
مهنياً: العون الذي حظيت به أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله.
عاطفياً: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك.
صحياً: حاول استعادة قوتك المنيعة وعد إلى حياتك اليومية المعتادة.
حظك اليوم برج الجدي الاثنين 6-12-2021
مهنياً: تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية، فلا تقف متفرّجاً ومكتوفاً، إنها فرصتك لتأسيس عملك الخاص.
عاطفياً: تعرف هذا اليوم لقاءات مفاجئة، وقد تتلقّى أخباراً مفرحة من قبل الحبيب.
صحياً: كثرة المطالعة والجلوس ساعات طويلة تكون لها مضاعفات سلبية على وضعك الصحي.
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 6-12-2021
مهنياً: العمل بكلّ طاقتك يمنحك خيارات أكبر، إلى جانب تعزيز قدراتك في حلحلة الأمور كلها.
عاطفياً: عليك أن تبحث عن أسباب الخلاف مع الشريك، وحاول أن تكون منطقياً في المعالجة لحصد النتائج الإيجابية.
صحياً: حاول التخفيف من حال التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي.
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-12-2021
مهنياً: انه يوم ناجح وايجابي وواعد بتقدم وانفراجا كبيراً سوف تدخل مرحلة بناءة وسهلة تفسح لك في المجال لتطوير اسلوبك ولاتخاذ قرارات مهمة
عاطفياً: الحبيب دائماً يقف الى جانبك فلا تشكك في حبه وإلا خسرته وخسرت سعادتك.
صحياً: ممارسة رياضة اليوغا أفضل رياضة لك في ظروفك العصيبة والمتوترة.
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