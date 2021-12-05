حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 6-12-2021

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 6-12-2021

مهنياً: يبشّرك هذا اليوم بفرص واسفار وتجارب جديدة ومشاريع اعلانية واعلامية أو سياسية، ويؤول إلى تغييرات ايجابية

عاطفياً: تسود الرومانسية وقد يعرّفك صديق إلى شخص يثير إعجابك وتبدأ علاقة جديدة

صحياً: قد تمر بوعكة صحية عابرة بفعل الإرهاق وكثرة ساعات العمل، لكن لا تقلق، لا شيء مخيفاً

حظك اليوم برج الثور الاثنين 6-12-2021

مهنياً: اذا كنت تبحث عن أفضل الطرائق لتعزيز موقعك في العمل، فإنك تجد أمامك مجالات عديدة لتحقيق ذلك.

عاطفياً: حين تكون الثقة موجودة بفاعلية مع الشريك، فإن الخلافات تختفي ويسود الوئام.

صحياً: قد تضطر إلى ممارسة العمل أكثر من الدوام الرسمي، لكن هذا لا يمنعك من إيجاد الوقت لممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 6-12-2021

مهنياً: تنطلق اليوم بعزيمة وارادة واحرص على حسن التواصل مع الجميع ،قد تفكر هذا الشهر بالعودة الى الدراسة او بالتخطيط للسفر

عاطفياً: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا سيدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان فحاول التوفيق بين الاثنين.

صحياً: اتبع التعليمات الغذائية بلا خروق لأنها الضمان الوحيد للمحافظة على وضع صحي مستقر.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 6-12-2021

مهنياً: تعيش يوما ناجحا ومناسبا جدا لذلك حدد اولوياتك باكرا ولا تتوقف عند تفاصيل صغيرة قد تعيق تقدمك ،لا تخف من طرح الاسئلة

عاطفياً: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.

صحياً: لا تعرض نفسك كثيراً لأشعة الشمس الحارقة ولا سيما أن بشرتك حساسة جداً.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 6-12-2021

مهنياً: برهن عن ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح.

عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك.

صحياً: ميلك إلى ممارسة الرياضة يكسبك بعض الراحة النفسية والقدرة على التحدي وقوة جسدية وتناسقاً في القوام.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 6-12-2021

مهنياً: تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء يستحق القلق.

عاطفياً: الضغوط من جانب الشريك قد تترك آثاراً سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً.

صحياً: يجب فحص نفسك للتأكد من خلو جسمك من أي مرض .

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 6-12-2021

مهنياً: لا حدود لطموحاتك في هذا اليوم المميز ولا عوائق في دربك ان الحظ الي جانبك ويعزز قدراتك وحماستك

عاطفياً: حاول تلطيف الأجواء مع الشريك، وخفف من الغضب الذي انتابك في الأيام الماضية لئلا تكون الضحية.

صحياً: عليك الانتباه إلى الاضطرابات الصحية التي قد تصاب بها اليوم ولا تستخف بها إطلاقاً.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 6-12-2021

مهنياً: يوم ممتاز وناجح فلا تتراجع عما انت مقتنع به فلا اجمل من هذه الفترة لتحقيق الطموحات ولتكرار المحاولات .

عاطفياً: تقرر والشريك القيام بخطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة.

صحياً: لا ترهق أعصابك وتنفعل بسبب أمور تافهة، فبعض الأمور لا يستحق مجرد الذكر.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 6-12-2021

مهنياً: العون الذي حظيت به أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله.

عاطفياً: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك.

صحياً: حاول استعادة قوتك المنيعة وعد إلى حياتك اليومية المعتادة.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 6-12-2021

مهنياً: تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية، فلا تقف متفرّجاً ومكتوفاً، إنها فرصتك لتأسيس عملك الخاص.

عاطفياً: تعرف هذا اليوم لقاءات مفاجئة، وقد تتلقّى أخباراً مفرحة من قبل الحبيب.

صحياً: كثرة المطالعة والجلوس ساعات طويلة تكون لها مضاعفات سلبية على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 6-12-2021

مهنياً: العمل بكلّ طاقتك يمنحك خيارات أكبر، إلى جانب تعزيز قدراتك في حلحلة الأمور كلها.

عاطفياً: عليك أن تبحث عن أسباب الخلاف مع الشريك، وحاول أن تكون منطقياً في المعالجة لحصد النتائج الإيجابية.

صحياً: حاول التخفيف من حال التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-12-2021

مهنياً: انه يوم ناجح وايجابي وواعد بتقدم وانفراجا كبيراً سوف تدخل مرحلة بناءة وسهلة تفسح لك في المجال لتطوير اسلوبك ولاتخاذ قرارات مهمة

عاطفياً: الحبيب دائماً يقف الى جانبك فلا تشكك في حبه وإلا خسرته وخسرت سعادتك.

صحياً: ممارسة رياضة اليوغا أفضل رياضة لك في ظروفك العصيبة والمتوترة.