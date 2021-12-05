صاحبة فكرة إصدار البطاقات بطريقة برايل: مش موجودة فى أى دولة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت مريم محسن إحدى المشاركات فى احتفالية "قادرون باختلاف"، إن فكرة إصدار بطاقات الرقم القومى بطريقة برايل لديها منذ فترة، مؤكدة أن الفكرة طرأت عليها مرة آخرى عند استخراجها بطاقة الرقم القومى العام الماضى.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنها سعيدة بعرض الفكرة على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاحتفالية، لافتة إلى أن الفكرة ليست موجودة فى أى دولة فى العالم. وأوضحت أنها تمارس هواية اللعب على البيانو منذ أن كان عمرها 8 سنوات، متابعة: "مستوايا كان بيتقدم مع مرور الأعوام، وبحب أعزف موسيقى عمر خيرت لأنه من العظماء فى مصر لاستطاعته مزج الموسيقى الكلاسيكية والشرقية".

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