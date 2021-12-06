رسمياً: محمد مجدي أفشة يغيب عن لقاء الجزائر بكأس العرب

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أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر غياب محمد مجدي افشة، صانع ألعاب الفراعنة عن مباراة الجزائر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد كارلوس كيروش خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الجزائر “محمد مجدي أفشة يعاني من مشاكل طبية، تمنع تواجده خلال لقاء الجزائر”.

وتابع “لن نغامر بمحمد مجدي افشة وفضلنا عدم تواجده في لقاء الجزائر وسيكون جاهز للمرحلة المقبلة”.

كارلوس كيروش: نلعب أمام الجزائر من أجل الجماهير المصرية.. وسنقدم مباراة العمر بكأس العرب

أكد كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، أن مباراة الجزائر ببطولة كأس العرب ستكون هامة، وستكون ممتعة للجماهير.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجزائر "أثق في لاعبي منتخب مصر من أجل عبور المحطة الصعبة أمام الجزائر، وستكون نهائي مبكر ولدينا فريق جيد ونسعى لظهور الحكم بشكل مميز".

وواصل "الكل داخل منتخب مصر يبحث عن المصلحة العاملة، واللاعبين يدعموا بعضهم البعض وهذا ما يهمني خلال الفترة الحالية، والعقلية ممتازة للغاية".

وتابع "مباراة الجزائر لها أهمية كبيرة للغاية، ويجب أن نستمتع بدقائق المباراة لإسعاد الجماهير واللاعبين على أرض الملعب سيقدموا افضل ما لديهم".

واختتم "طموح لاعبي منتخب مصر كبير وعالي للغاية، وكل لاعب يريد أن يثبت قدراتة الخاصة ولا نتعرض للضغوطات، والأهم إسعاد الجمهور غداً".