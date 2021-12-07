مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية لجنوب السودان تنفيذا لتكليفات الرئيس

جدة - نرمين السيد - أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا بجمهورية جنوب السودان، محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء.





ومن جانبهم أعرب مسؤولو دولة جنوب السودان، عن تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا لمساندة أخوانهم من شعوب القارة، مؤكدين أن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة فى الوجدان مما يسهم فى تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين. تأتى المساعدات فى إطار الدعم المصرى المتواصل للدول الصديقة والشقيقة فى مختلف المحن والأزمات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأكيدًا على دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم لتجاوز جميع الأزمات التى تواجه شعوب القارة.

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