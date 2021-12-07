للمرة الثانية بعد وقفه..حسن شاكوش وعمر كمال يُحييان حفل غنائي بقطر

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يستعد عدد كبير من نجوم الفن ومطربي المهرجانات، لإحياء حفل غنائي جديد بدولة قطر، وذلك في يوم 12 ديسمبر المقبل، على المسرح المكشوف ابتداءا من الساعة الثامنة مساء.

دوت الخليج يرصد حفل حسن شاكوش وعمر كمال بقطر

ويشارك في هذا الحفل كلا من الفنان وائل جسار، والفنان داليا مبارك، ومطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، فضلا عن الفنان حسن شاكوش رغم قرار وقفه عن الغناء وإحياء الحفلات بشكل نهائي، بقرار من نقابة المهن الموسيقية.

هذا وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

سبب إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، ومنعه من مزاولة المهنة، وأيضًا إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك بعد خناقة ومشاجرة كبيرة بينهما حدثت بالساحل الشمالي خلال إحدى الحفلات.

وأوضح علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش نهائئ ولا رجعة فيه، بسبب عدم احترامه لخشبة المسرح والجمهور، فضلًا عن إساءته وإهانته لشعبة عازفيين الإيقاع.

وأكد عامر أن قصته انتهت نهائيًا، مطالبًا من وسائل الإعلام عدم تسليط الضوء وإثار الجدل حول مطربي المهرجانات والراب، لأن هذا الأمر هو ما يجعلهم يتمادوا في تصرفاتهم.

عمر كمال يثير الجدل بصورة مع شيماء مغربي

من ناحية أخرى، شارك مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، صورة مع إحدى المطربات تدعى شيماء مغربى، أثارت حيرة وتساؤلات عدد كبير من الجمهور.

وظهر عمر كمال خلال الصورة، مرتدي بدلة بيضاء وبجانبه الفنانة شيماء مغربي بفستان زفاف، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «مفيش مبروك»، لتعيد شيماء مغربي هذا الأمر عبر حسابها وتعلق: «انت قلبي».

ومن هنا بدأ الجمهور يتسائل، هل هذا عمل جديد يجمع عمر كمال بهذه المغنية ، أم أنها يمهد لوجود علاقة تجمعهما خلال الفترة المقبلة.

حقيقة ارتباط عمر كمال بشيماء المغربي

ورد عمر كمال على سؤال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» والذي جاء على النحو الآتي: «صورتك مع شيماء المغربي دي خطوبة ولا اي»، ليرفض عمر كمال توضيح اي تفاصيل، فقال: «انتظروا يوم 15سبتمبر هيبقى في مفاجأة حلو اووي اووي»، ليمازحه أحمد موسى قائلا: «نقولك مبروك على العروسة مقدما».