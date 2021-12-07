أجواء باردة وغيوم ورياح نشطة.. دمياط تتأهب للطقس السيئ «صور»

جدة - نرمين السيد - سادت حالة من الطقس الغائم على محافظة دمياط وتحديدا على مدن رأس البر ودمياط الجديدة، مع نشاط سرعة الرياح وهبوب رياح باردة علاوة على ارتفاع نسبى لموج البحر، مع توقعات بهطول أمطار خلال الساعات القليلة القادمة.





استكملت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، برئاسة اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة رأس البر، أعمال مراجعة غلق المناطق المطلة على البحر بدءا من شارع 33 حتى منطقة هاواى تحسبا لارتفاع منسوب مياه البحر والأمواج فى أوقات النوات، وذلك تزامنا مع موجة سوء الأحوال الجوية المتوقعة وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

ومن جانبها، تابعت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، تمركزات سيارات الشفط مياه الأمطار فى أنحاء مدن وقرى المحافظة بالتزامن مع نوة القاسم، مؤكدة على جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط وأيضا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغيرات المناخية المتقلبة.

وفى سياق متصل، واصلت هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن بشكل طبيعى دون أى تأثير حيث تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 29 سفينة حاويات وبضائع عامة، إضافة إلى استقبال الميناء ناقلة الغاز المسال (SEAN SPIRIT) والتى ترفع علم جزر الباهاما حيث يبلغ طولها 294 مترا وعرضها 48 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21988 طن تشمل 8598 طن رمل و90 طن أسمنت و8800 طن فوسفات و2400 طن زيت و2100 طن كسب فول صويا، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60713 طن تشمل 4842 طن حديد و8000 طن ذرة و16174 طن قمح و7795 طن فول و7250 طن سلاج و3652 طن سكر و10000 طن كسب فول صويا و3000 طن كسب عباد شمس.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 434 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2110 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142742 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 92588 طنا، بينما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4141 شاحنة.