حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 9/12/2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 9/12/2021

مهنيا :برج الحمل تتلقى اليوم مساعدة عن طريق اصدقاء او تحصل على اجابة لمواضيع عالقة الفلك يدعم خطواتك حاول ان تكون نشيط قدر الامكان

عاطفيا :الشريك بحاجة الى اهتمامك وحاول ان تعطي علاقتك مزيد من الوقت

صحيا: التفكير الزائد يعرض صحتك لمشاكل حاول ان تقضي اوقات فراغك بعيد عن الكمبيوتر والتلفون

حظك اليوم برج الثور الخميس 9/12/2021

مهنيا برج الثور احذر من احد المقربين او زملاء في العمل هناك من يتربص بك شرا حاول ان تحل مشاكلك بنفسك ولا تفصح اسرارك للجميع

عاطفيا:يوم يبشر في اخبار مفرحة من الشريك فقط حاول ان تسمع جيدا وجهة النظر وناقش بهدوء

صحيا:عليك الاهتمام في وجبات النهر وحاول الابتعاد عن المأكولات الجاهزة

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 9/12/2021

مهنيا : برج الجوزاء تحصل على دعم من رؤساء في العمل او شركاء نتيجة مجهودك السابق احرص على اموالك هذه الفترة وحاول نظم مصاريفك بشكل جيد

عاطفيا:ابتعد عن المغامرة في علاقتك الحالية ولا تنهي اي علاقة قبل ان تأخذ وقتك بالتفكير جيدا

صحيا:صحتك جيده اذا عرفت كيف تنظم اوقات نومك واستيقاظك جسدك له حق عليك

حظك اليوم برج السرطان الخميس 9/12/2021

مهنيا :برج السرطان ابواب سفر تفتح امامك اليوم او من خلال انتقال لمكان جديد او عقد عمل لوظيفة تطمح بها فقد عليك مراجعة اوراقك جيدا

عاطفيا:الشريك بحاجة الى عاطفتك بالفعل ليس في الكلام حاول الاتصال به او قم بتغير نمط علاقتك حتى لا تخسر حبك الحالي

صحيا:اهتم في المأكولات التى تعطيك فيتامين جسدك بحاجة له وحاول التوقف عن التدخين

حظك اليوم برج الأسد الخميس 9/12/2021

مهنيا : برج الاسد ابتعد عن الناس الذين يشككون في قدراتك المهنية خصوصا انك انسان مبدع انت على طريق النجاح فقط تحتاج الى تركيز اكثر

عاطفيا:الفلك يتحدث عن ارتباط او زواج وللعازب بداية علاقة جديدة لكن عليك الحذر في الاختيار

صحيا:اعطي لنفسك وقت لممارسة الرياضة لانها تعطي جسدك الحيويه والنشاط

حظك اليوم برج العذراء الخميس 9/12/2021

مهنيا : برج العذراء نظم اعمالك جيدا هذا اليوم خصوصا فترة قبل الضهر حتى تكمل نهارك ومشروعك بنجاح فقط عليك الاستيقاظ باكرا

عاطفيا: العلاقة مع الشريك بحاجة الى كسر الروتين الحاصل بينكم فكن مبادر الى لقاء او لقضاء عطلة في مكان جميل

صحيا:الم الرأس هو نتيجة عملك المتواصل على الاجهزة الالكترونية لساعات متأخر حاول اعطي نفسك مزيد من الراحة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 9/12/2021

مهنيا : برج الميزان يوم يبشر في اخبار تتعلق بالمستقبل الحظ حليفك بكل خطواتك ما عليك سوا العمل الجاد للوصول الى احلامك

عاطفيا:الامور تزداد سوء مع الشريك بسبب تصرفاتك الاخيرة وكلامك الجارج في بعض الاحيان حاول ان تعيد الامور الى نصابها

صحيا:الحلويات مهمة لجسدك لكن عليك الا تكثر وحاول اعتماد وجبات تحتوى على فيتامينات

حظك اليوم برج العقرب الخميس 9/12/2021

مهنيا: برج العقرب تفكر اليوم بزيادة مدخولك لكن عليك ان تنظم مصاريفك قبل كل شيء ابتعد عن الشراكات الغامضة هذا اليوم

عاطفيا: الاوضاع العاطفية تعود الى ما كانت عليه اذا كسرت حاجز الجليد مع الشريك بلقاء رومانسي

صحيا: لا تهمل صحتك بسبب انشغالك بالعمل واعلم ان صحتك اهم من اي عمل او مشاريع

حظك اليوم برج القوس الخميس 9/12/2021

مهنيا :برج القوس تستعيد نشاطك اليوم وتفكر في اعمال جديدة خصوصا ان بعض الاوراق والمعاملات كانت ناجحة خلال الاسبوع

عاطفيا: الاعتذار من الشريك لا يعنى الانكسار لكنه يعيد علاقتك الى طبيعتها السابقة حاول تصحيح بعض الامور

صحيا: حان الوقت لتأخذ وقت من الراحة او لقضاء عطلة بعيدا عن الاجواء المشحونة

حظك اليوم برج الجدي الخميس 9/12/2021

مهنيا : برج الجدي لا تدخل مشاكلك العائلية ضمن اعمالك وحاول التركيز على مستقبلك انت من يصنع النجاح اذا استطعت تنظيم اوقاتك وافكارك بشكل جيد

عاطفيا:اجواء جميلة مع الشريك نتيجة اتصال او لقاء خلال هذا اليوم حاول ان تكون رومنسي اكثر

صحيا:اهتم بصحتك اكثر وذالك من خلال اعتماد وجبات رئيسية خلال النهار

حظك اليوم برج الدلو الخميس 9/12/2021

مهنيا:برج الدلو تتلقى عروض جيده اليوم لكنها تضعك في حيرة من امرك خصوصا بعضها التى تتحدث عن سفر حاول التفكير ومراجعة الامور قبل اتخاذ القرار

عاطفيا: لا تظلم الشريك من خلال هواجسك وشكوك ليس لها علاقة بالواقع حاول ان لا تخسر علاقتك الحالية

صحيا: ممارسة الرياضة تعطي جسدك الرشاقة والحيوية اعطي لصحتك مزيد من الوقت

حظك اليوم برج الحوت الخميس 9/12/2021

مهنيا:برج الحوت تنشغل في قضية مبيع او شراء لها علاقة في ممتلكات هذا اليوم والفلك يتحدث عن مشاكل مع مقربين حاول ان تكون صبور الى اكبر درجة

عاطفيا: شخص جديد يظهر بحياتك يعيد لك شعور الحب او يدق قلبك من جديد

صحيا:لا تكثر من تناول المشروبات الغازية وحاول استبدالها في العصائر الطبيعية