الليلة.. ياسمين عبد العزيز ضيفة برنامج «معكم منى الشاذلي»

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يترقب عدد كبير من الجمهور، ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم» لأول مرة منذ مرضها.

دوت الخليج يرصد موعد عرض حلقة النجمة ياسمين عبد العزيز ببرنامج «معكم منى الشاذلي».

موعد عرض حلقة النجمة ياسمين عبد العزيز في برنامج «معكم منى الشاذلي»

وتعرض الحلقة لأول مرة على فترتين، الأولى اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، والثانية غدًا الخميس في نفس الموعد، وذلك على فضائية cbc.

وتروي ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول من اللقاء لأول مرة تفاصيل محنتها الصحية، وكيف ساءت حالتها الصحية نتيجة خطأ طبي بعد خضوعها لجراحة نسائية، حيث وصفت شعورها في ذلك التوقيت بإقتراب محقق من الموت من شدة الألم، كما روت ياسمين بالتفصيل كيف تطورت حالتها حتى وصلت إلى هذه الحالة، وعن أسباب عدم مقاضاتها للطاقم الطبي الذي تسبب في وصولها لهذه الحالة حتى الآن.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وفي الجزء الثاني من اللقاء أنضم لها زوجها النجم أحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا، وخلال هذا اللقاء روى العوضي أيضا تفاصيل الحالة الصحية لياسمين وقت الأزمة وكيف تعامل معها، كما حكى عن كيفية إدارته للأزمة وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية، وفي هذا الجزء من اللقاء تشارك العوضي وياسمين مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.

وشوقت الصفحة الرسمية لمنى الشاذلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمهور لعودة ياسمين عبد العزيز لشاشات التليفزيون بعد رحلة مرض دامت لشهور اضطرب الكثير، وذلك بنشر مجموعة فيديوهات دعائية للحلقة.

أول ظهور لياسمين عبد العزيز على شاشات التلفزيون بعد مرضها

بدأتها منى الشاذليي بفيديو قصير تتحدث من خلاله ياسمين عبد العزيز عن معاناتها مع المرض الذي ضربها منذ أشهر، وظهرت فيها ياسمين عبد العزيز وهي تبكي أثناء تذكر رحلة مرضها وأنها كانت تشعر أنها ستموت وكل ما يشغلها هو أبنائها ووصت عليهم شقيقها الأكبير موضحة: «كلموني قالولي التربي بيجهز قبرك».

أما الفيديو الثاني الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في ساعات قليلة وهو ظهور الفنان أحمد العوضي لأول مرة مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وفي ظهور نادر مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم.

وظهر الثنائي في موقف طريف معا، عندما قال أحمد العوضي: «أهي وحش الكون رجعت تاني»، لتمازحه ياسمين عبد العزيز قائلة: «قعدت تقول وحش الكون، لحد ما كنت هسيب الكون كله».

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

ودخلت ياسمين عبدالعزيز المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وفي 10 أغسطس غادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي بشكل مفاجئ، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.وفي يوم 10 سبتمبر الماضي، وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكشفت عن تعافيها.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية

يذكر أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.