/665258/مرتضى-منصور-يهاجم-حسين-لبيب-والخطيب-ويحذر-هذا-الشخص-بالحبس

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشن مرتضى منصور هجوماً حاداً على محمود الخطيب رئيس الأهلي، وحسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة السابقة.

وفيما يلي أبرز تصريحات مرتضى منصور اليوم:

تصريحات نارية من مرتضى منصور ويهاجم الخطيب ولبيب

أنا مش راجع أصفى حسابات لأننا عندنا كوارث كتيرة

بقول للأخ أبو جعورة ورحمة أمي لهتتحبس قريب

حسين لبيب كابتن الزمالك ومنتخب مصر

الأخ حسين لبيب مش شاطر بس غير في البيانات

هرد على بيان حسين لبيب في مؤتمر صحفي

دخلت مكتبي لقيت التكييف مسروق والدش كمان

بقول للأخ محمود الخطيب لم شوية العيال اللي بيهاجمونا في القنوات

أنا سألت بس على الساعات فين ياخطيب؟ ومش غلطت في حد

ربنا يعين على اللي جاي لأننا راجعين نشتغل

رسمياً مرتضى منصور يعلن عن فتح باب الترشيح لانتخابات الزمالك.. تفاصيل

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قرارات مجلس الإداره الذي عقد اجتماع بعد ظهر اليوم، حول فتح باب الترشيح للانتخابات والاعلان بشكل رسمي لذلك.

وتضمنت عدة قرارات مهمه أبرزها الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك يوم 21 ديسمبر لمدة سبعه أيام من الساعه التاسعة حتى السابعة.

كما أتخذ قرار بأنه لن يتم الترويج لأي منشور أو دعاية لأي مرشح داخل نادي الزمالك، بما فيهم المرشحين من المجلس الحالي، وذلك قرار متخذ منذ الانتخابات االماضية.

اجتماع كارتيرون

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون حول برنامج مران اليوم.

كلاكيت ثاني مرة كارتيرون ينذر الزمالك قبل التصعيد للفيفا

أرسل الفرنسي باتريس كارتيرون إنذار جديد للزمالك، بعد تأكيدات مرتضى منصور بصرف مستحقاته أمس.

وأكد عبر الميل عدم حصوله علي المستحقات حتي الأن، وأن هذا هو الإنذار الأخير لصرف مستحقاته قبل التصعيد إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

وكان صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقال: " كان هناك أزمة في الحصول على المرتب بسبب توقيع الشيكات من لجنة حسين لبيب، وتم إخطار الجهة الإدارية على التعديل وتم الحصول على امواله".

وأضاف: " أجهز مفاجأة سارة وكبيرة لكارتيرون لن أفصح عنها في الوقت الحالي".