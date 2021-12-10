/665267/تعرف-على-خصوم-برشلونة-المحتملين-في-بطولة-الدوري-الأوروبي-تفاصيل

خرج برشلونة الإسباني من بطولة دوري أبطال أوروبا منذ سنوات عديدة، لينتقل مباشرة لبطولة الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحتل برشلونة المركز الثالث في مجموعته التي ضمت بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي في المركزين الأول والثاني.

وخسر برشلونة بهذا الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا ما يقرب من 30 مليون يورو، نظير المشاركة في البطولة الكبرى.

وفيما يلي الخصوم المحتملين لفريق برشلونة في بطولة الدوري الأوروبي للدوري القادم:

نابولي الإيطالي

لاتسيو الإيطالي

جلاسكو رينجرز الأسكتلندي

أولمبياكوس اليوناني

سبورتنج براجا البرتغالي

دينامو زغرب الأوكراني

وتقام قرعة الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا يوم الأثنين القادم لمعرفة أطراف المواجهات المرتقبة.

برشلونة يخسر من بايرن ميونيخ بثلاثية ويودع دوري الأبطال

حقق بايرون ميونيخ الفوز على نظيره برشلونة بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وظهر برشلونة بشكل متواضع خلال اللقاء، بينما تسيد بايرن ميونيخ مجريات المباراة وظهر بشكل مميز، وسجل 3 أهداف مستحقة وكان من الممكن أن تزيد النتيجة لأكثر من ذلك.

وسجل أهداف البايرن كلاً من تومسا مولر في الدقيقة 34، ثم ساني في الدقيقة 433، وعزز جمال موسيالا بالهدف الثالث بالدقيقة 62.

وبتلك النتيجة يودع برشلونة دوري أبطال أوروبا ويطير إلى يورباليج، بعدما أصبح ثالث المجموعة برصيد 7 نقاط، وتأهل بايرن ميونيخ كمركز أول بـ 18 نقطة وبنفيكا جاء ثانياً بثمانية نقاط.

تشكيل برشلونة أمام البايرن

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أراخو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، جافي.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ممفيس ديباي.

تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: أوباميكانو، سولي، بافارد، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: ساني، توليسو، موسيالا، مولر، كومان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي

نتيجة مباراة برشلونة وبنفيكا

تعادل فريق برشلونة مع نظيره بنفيكا بدون أهداف على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وأتسحوذ برشلونة على مجريات المباراة وحاول أن يسجل خلالها، ولكنه فشل في تحقيق الفوز، وحافظ دفاع بنفيكا وحارسه على نظافة شباكهم، وخرجوا بنتيجة جيده لهم خارج ملعبهم.

وبذلك النتيجة أرتفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 7 في المركز الثاني، بينما ظل بنفيكا ثالثاً بـ5 نقاط، لتحسم الجولة الأخير المتأهل الثاني من المجموعة مع بايرن ميونيخ الذي تأهل بشكل رسمي بعد حصده إلى 15 نقطة.