قبل انطلاق الجولة 16.. محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يتصدر لأعب منتخبنا الوطنى ومهاجم ليفربول الإنجليزى، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل ساعات من انطلاق منافسات الجولة 16 للبريمييرليج.

وسيكون موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

حيث تنطلق مساء اليوم الجمعة أولى مباريات منافسات الجولة 16 للدوري الإنجليزي، عندما يحل فريق واتفورد ضيفاً على برينتفورد في العاشرة مساء اليوم، على أن تستأنف باقي مواجهات الجولة خلال الايام المقبلة.



ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز



جاء محمد صلاح فى صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي بـ 13هدفا، وبفارق اربعة أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الذي سجل 9 أهداف حتي الآن، بينما يحل البرتغال ديجو جوتا زميله في الريدز المركز الثالث وله ثمانية أهداف.

ويتواجد النجم السنغالي ساديوماني لاعب الريدز أيضا في المركز الرابع بسبعة أهداف، مناصفة مع برناردو سيلفا صانع العاب مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب المسابقة حتي الآن.

بينما يظهر اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في المركز الخامس بستة أهداف سجلها حتي الآن، منذ انضمامه لصفوف الشياطين الحمر قادماً من يوفنتوس الإيطالي.