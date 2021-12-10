لأول مرة..هنا إبراهيم يسري تطلق أغنية «خليكي جامدة» عبر يوتيوب

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تحيا مصريرصد أولى أغنيات هنا إبراهيم يسري

وتعد أغنية «خليكي جامدة- بلوك» من كلمات شادي محسن ومها يسري، وألحان شادي محسن وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام و إخراج نضال هاني.وإنتاج شركة Seen Studios والديچيتال بارتنر شركة IVAS

والأغنية فكرة والدتها مها يسري وبالنسبة للفيديو فهو من إخراج نضال هاني وأمين إسماعيل.

كلمات أغنية «خليكي جامدة» لهنا إبراهيم يسري

وتقول كلمات أغنية «خليكي جامدة»: «خليكي جامدة لو اتخدعتي في اللي كنتي فاكرة إنه حبك .. خليكي جامدة وقوي قلبك بعقلك وارفضي ضعفك .. خليكي جامدة عيشي حياتك والأهم إنك تحبي نفسك .. بكره كل ده هيبقى ذكرى نفتكرها نضحك يلا بلوك بلوك .. قومي واعملي نيو لوك .. خلي النفسية تفك .. ويومين وهاتحلي في عينه وها يجي تاني ويلك .. وساعتها هتقوليله سوري بطلت أعك».

هنا إبراهيم يسري تتألق في مسلسل الثمانية

يذكر أن هنا إبراهيم يسري إنتهت هنا، مؤخرا من تصوير مسلسل ثمانية مع المخرج أحمد مدحت وتأليف المستشار تركي آل شيخ.

ويعد مسلسل الثمانية أول تجربة في التأليف الدرامي للمستشار تركي آل الشيخ، ويقوم ببطولته آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

وينتمى المسلسل لنوعية الـ8 حلقات الدرامية، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجاري.